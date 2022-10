Hai capito chi è Marco Bellavia? Età, moglie, figli, vita privata e Instagram

Chi è Marco Bellavia

Nome e cognome: Marco Bellavia

Età: 58 anni

Data di nascita: 9 dicembre 1964

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore, conduttore televisivo

Figli: ha un figlio, Filippo

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @bellaviamarco

Marco Bellavia età e biografia

Marco Bellavia, concorrente del GF Vip 7, è nato a Milano il 9 dicembre 1964. Ha 58 anni. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Non sappiamo nemmeno se ha un fratello o una sorella. Lo stesso si può dire della madre e del padre. Per quanto riguarda gli studi, invece, consegue la maturità scientifica. Successivamente si iscrive a Scienze Geologiche, ma contemporaneamente inizia a lavorare come modello. Dopo tre anni di vita universitaria, lascia per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

La vita privata di Marco Bellavia: moglie e figli

Parliamo ora di Marco Bellavia, concorrente del GF VIP 7. Negli anni ’90 (dal 1992 al 1995) ha avuto una relazione con Paola Barale. Purtroppo non sappiamo se abbia una moglie: sembra molto riservato. Ha una compagna di nome Elena Travaglia, ma non sappiamo se sono sposati. Per quanto riguarda i figli, ha solo un figlio nato nel 2007: Filippo.

Dove seguire Marco Bellavia: Instagram e social

Dove si può trovare Marco Bellavia online? Su Facebook pubblica regolarmente foto del suo lavoro e della sua vita. Su Instagram ha un buon seguito e pubblica diverse foto del suo lavoro e della sua vita privata. Infine, ha anche un canale YouTube.

Carriera

Marco Bellavia ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1986 con un ruolo nella serie Fininvest Love Me Licia. Da qui nasce diversi spin-off, come Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia. In seguito ha raggiunto la sua popolarità con lo show Cristina, per poi passare alla conduzione di Bim Bum Bam dal 1990 al 2001. Nel 1996 ha realizzato una sitcom intitolata The Snow Patrol. Nel 2000 presenta invece la versione italiana di Robot Wars. Nel 2001 entra nel cast di Forum per un paio d’anni e successivamente diventa inviato di Stranamore. Dal 2005 conduce il programma di cucina Snow Food. Nel 2022 approda al GF Vip 7 dove attualmente lavora come life coach e mental coach”.

Love me Licia e gli spin off

Marco Bellavia è protagonista della fiction Love Me Licia e dei suoi spin-off, ovvero Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia. Fa anche parte del gruppo Bee Hive. Tutti questi film sono sul cartone animato con la sigla di Cristina D’Avena.

Bim Bum Bam

Dal 1990 al 2001 è stato collaboratore della trasmissione popolare Forum. Nel corso degli anni è stato affiancato da molti altri personaggi, tra cui Carlo Sacchetti, Manuela Blanchard, Roberto Ceriotti e Paolo Bonolis. Dal 1982 al 1990 abbiamo visto anche Bellavia al timone della trasmissione, da settembre 2001 al dicembre 2022 ha affiancato Paola Perego a Forum come collaboratore.