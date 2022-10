Hai capito chi è Mattia Camorani? Età, fidanzata e vita privata dell’allieva del Collegio 7

Mattia Camorani, un giovane studente italiano, entrerà a far parte del cast della nuova edizione di College 7. Questo reality show segue diciannove studenti mentre lottano per ottenere il diploma di scuola media. Quali sono i suoi punti di forza? Mattia Camorani ha 15 anni e viene da Faenza.

La mamma lo definisce una palla di energia perché non sta mai fermo. Dedica molto tempo allo sport, agli amici e alle ragazze. Si considera un grande seduttore e dice che le ragazze più belle si trovano a Rimini e Riccione. Ama andare in discoteca e divertirsi con gli amici, anche se odia la scuola, che considera una prigione. Il suo sogno è quello di fare carriera nel mondo del cinema. Quest’anno inizia la settima edizione de Il Collegio. Come se la caverà Mattia, un ragazzo di diciassette anni e studente del programma? Riuscirà a rispettare le regole rigide del programma?

Il primo episodio di College 7 andrà in onda martedì 18 ottobre 2022 e sarà seguito immediatamente dal secondo episodio che sarà trasmesso il giorno successivo. Il cast sarà composto da studenti, professori, probiviri e voce narrante. Quest’ultima è cambiata e sarà quella di Nino Frassica.

Gli studenti saranno venti e troveremo: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez e altri studenti sono Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica e altri ancora: Gabriel Renis, Mattia Patanée altri ancora: Alessandro Orlandoe infine: Tommaso Miglietta Apollinaire Manfredi DAvide Di Franconove.