Hai capito chi è Paolo Del Debbio? Età, vita privata, moglie, figlie e fidanzata misteriosa

Il 2 febbraio 1958, a Lucca, nasce in una famiglia composta da giornalista, saggista, conduttore televisivo e politico. Nel 1994, dopo il campo di prigionia nazista di Buchenwald, dove ha sofferto il padre, ha cofondato Forza Italia, di cui è stato direttore dell’Ufficio studi nazionale. Nel 1995 è stato sconfitto nella sua candidatura alla Presidenza della Regione Toscana come capo della coalizione Polo per le Libertà. Dal 1998 al 2001 è stato assessore alle periferie e alla sicurezza di Milano, nella giunta Albertini. Dal 1988 al 1993 ha ricoperto un incarico presso Fininvest Comunicazioni, la società di relazioni esterne e istituzionali di Fedele Confalonieri, dove ha lavorato prima come coordinatore dell’istituto di ricerca e poi come assistente dell’amministratore delegato.

Dal 2001 è giornalista freelance e dal 2004 al 2010 è stato conduttore televisivo di Secondo voi sulle reti Mediaset. Dal 2011 al 2013 ha condotto insieme a Federica Panicucci Mattino Cinque, ed è stato conduttore di Quinta Colonna, andato in onda fino al 2018, quando è stato sostituito da Quarta Repubblica. Infine, dal 2019, è il conduttore di Dritto e Rovescio.

È stato sposato con Gina Nieri, membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Mediaset e padre di due figlie, Maddalena – nata nel 1989 – e Sara – nata nel 1992. Attualmente la sua vita privata è molto riservata. In passato, parlando con il settimanale Chi, ha dichiarato: “Una donna deve piacermi molto, deve colpirmi fisicamente. Non è che faccio beneficenza, no? Preferisco le brune, ma l’importante è che mi piaccia fisicamente: pelle, attrazione vera”.