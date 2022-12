Hai capito chi è Piero Pelù? Età, biografia, carriera, moglie e figli

Puoi riformulare questo testo come segue: Piero Pelù è un rocker toscano noto per essere il fondatore dei Litfiba, una delle band rock più famose in Italia. Nato il 10 febbraio 1962, Pelù si è appassionato alla musica fin da giovane e ha fondato una band chiamata Mugnions durante il liceo. Nel 1980, ha viaggiato a Londra per esplorare la cultura punk, ma è tornato in Italia deluso dall’imborghesimento della scena punk locale. È stato in quel momento che ha fondato i Litfiba, che hanno ottenuto un enorme successo. Dopo il successo con i Litfiba, Pelù ha iniziato a lavorare come solista nel 1999 e ha terminato la sua collaborazione con la band nel 2000. Tuttavia, Pelù ha fatto il suo ritorno nei Litfiba nel 2009 e, nel 2013, è diventato un Coach in “The Voice of Italy”. Pelù è anche conosciuto per la sua immagine iconica e ribelle, che lo ha reso popolare sia con il pubblico rock che con il grande pubblico in generale.