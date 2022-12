Hai capito chi è Principessa Sissi? Come è morta e storia vera

A più di un secolo di distanza, la morte dell’Imperatrice Sissi e tutto ciò che la circonda continua a suscitare interesse e una moltitudine di teorie al riguardo. Dalla sua morte, avvenuta il 10 settembre 1898 , libri di storia, inchieste d’epoca, romanzi e film hanno raccontato la sua storia con tono dolce, come accadde con il film degli anni ’50 in cui Romy Schneider gli diede la vita, e associandovi gli ideali del protagonista di una fiaba.

Tuttavia, i profili della sua biografia ci mostrano una donna triste, con diversi problemi di salute mentale, pesantemente colpita dalle tragedie che ha dovuto affrontare , tra cui la morte di due dei suoi quattro figli, Sofía morta a soli due anni e l’erede di al trono, Rodolfo d’Asburgo, il cui strano suicidio non fu mai chiarito.

Entrambe le donne pensarono che si trattasse di un ladro, che avrebbe cercato di rubare l’orologio che l’imperatrice bavarese portava nella zona del petto appuntato come una spilla. Pochi minuti dopo è svenuto ed è morto. L’uomo che lo aveva accoltellato era Luigi Lucheni , un anarchico il cui obiettivo era in realtà quello di porre fine alla vita di un nobile francese. Sissi era in incognito nella città svizzera con la sua dama di compagnia, ma un articolo di giornale ha svelato l’identità della celebre visitatrice. Lucheni l’ha attaccata con un sottile stiletto al cuore che le ha provocato un’emorragia fatale .

Lì soggiornò in una delle suite del Grand Hotel Beau-Rivage , sotto il nome di Countess Hohenems (uno dei suoi alias più comuni per passare inosservata). Due giorni dopo, data della sua morte, Sissi si trovava nella città di Montreaux, in procinto di imbarcarsi su un traghetto per visitare altre città sulle rive del Ginevra, quando mentre si dirigeva verso il molo, un giovane si è scontrato con lei, presumibilmente in un certo senso accidentale.

L’imperatrice austriaca morì all’età di 60 anni a Montreaux (Svizzera), vittima di una coltellata al petto che le pose fine alla vita. È stato un omicidio premeditato? Si è trattato di un attentato alla corona o è stato solo il tragico esito di una rapina? Tutto è successo durante uno dei suoi viaggi in Europa. L’Imperatrice aveva tracciato un nuovo itinerario per conoscere meglio la Svizzera. Accompagnata da una dozzina di persone del suo entourage, l’8 settembre è partita per la regione del Lago di Ginevra.

Qual è stato il vero motivo del suo omicidio?

Arrestato poco dopo aver commesso l’omicidio, giorni dopo fu sottoposto a un processo in cui, secondo i media spagnoli dell’epoca, ‘La Correspondencia de España’ e ‘El Siglo Futuro’, alla domanda sul perché avesse accoltellato Sissi, risposero: “Quelle la gente mi ha rubato la felicità.” La verità è che Lucheni viveva in estrema povertà di fronte all’opulenza della regalità. Alcuni storici contestualizzano l’assassinio di Sissi negli attacchi anarchici subiti dai reali e dall’alta borghesia di tutte le famiglie tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, come accadde anche ad Alfonso XIII in Spagna.

Altri dicono che oltre a una causa sociale, dietro la sua morte ci potrebbero essere un sacco di casualità e sfortuna. È una delle conclusioni tratte dal libro Great Vengeances of History (2015), di Gonzalo Ugidos.

L’autore spiega come Lucheni, rientrato dalla guerra in Italia, fece più volte domanda per l’incarico statale cui aveva diritto in qualità di ex ufficiale militare. Alcuni onori che gli avrebbero dato la fama e la fama che bramava. Tuttavia, questa decorazione gli è stata costantemente negata. Secondo Ugidos, Lucheni ha anche detto a un caro amico: ” Vorrei uccidere qualcuno, ma dovrebbe essere qualcuno molto importante perché i giornali parlino di me “.

” Tutti coloro che la amano dovranno ricordarsi anche di lui “, analizza anche la scrittrice Allison Pataky in Sissi, imperatrice ribelle . La prima possibile vittima dell’italiano potrebbe essere stato proprio il re che lo aveva condotto a combattere in Africa, Umberto I d’Italia. Tuttavia, è stata Sissi a finire sulla sua strada, qualcuno che era ancora più famoso. Gonzalo Ugidos racconta anche nel suo libro che alcuni storici ritengono che Lucheni lo abbia pugnalato con la pistola e abbia detto: “Chi non lavora, non mangia”. È così che Sissi, l’imperatrice più iconica della storia , ha concluso i suoi giorni, svenuta davanti al Lago di Ginevra.