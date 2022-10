Hai capito chi è Stefania Picasso moglie di Franco Gatti? Età, figlio e storia

Franco Gatti è uno dei cantanti del gruppo I Ricchi e Poveri. Purtroppo, nel corso della sua vita, Franco ha dovuto affrontare un lutto davvero devastante che ha cambiato per sempre la sua vita e quella di sua moglie. Si chiama Stefania Picasso ed è sempre stata lontana dal mondo del gossip. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Chi è Stefania Picasso?

Stefania Picasso, chi è la moglie di Franco gatti

Stefania Picasso è la moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, noto gruppo musicale che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana e ha avuto un grande successo. I due si sono sposati molti anni fa e sono anche molto uniti, soprattutto dopo la tragedia che hanno vissuto. Dalla loro unione sono nati i due figli Federica e Alessio. Purtroppo Alessio è scomparso improvvisamente nel 2013 a soli 22 anni. Tuttavia, Federica è diventata avvocato e sembra che nel 2014 avesse già due figli, rendendo Stefania e Franco nonni.

Stefania Picasso è la moglie del musicista Franco Gatti; hanno due figli, Alessio e Federica. Nel 2013 il figlio Alessio è morto tragicamente all’età di 22 anni per overdose. Questo fatto ha profondamente addolorato i genitori e a questo proposito Franco Gatti ha rinunciato a partecipare a Sanremo e ha dichiarato a DiPiù: “È contro natura che un figlio di 22 anni sia morto mentre un padre di 70 anni, pieno di acciacchi, è ancora vivo. Cerco di tenere dentro il mio dolore, ma sono disperato, disperato. Lo so, lo spettacolo deve andare avanti anche con la morte nel cuore; però ditemi voi: come faccio? Ho detto agli altri due di andare senza di me per rispetto del pubblico che ci ha amato e ci ama; ma anche loro hanno rifiutato”.

Franco Gatti e sua moglie continuano a sostenersi a vicenda dopo la morte della figlia. La coppia è diventata nonna di due nipoti, figli della figlia Federica. Picasso è molto riservata sulla sua vita personale sui social media, ma ha partecipato a diverse conferenze sulla medianità.

Franco Gatti, nato il 4 ottobre 1942 (sotto il segno zodiacale della Bilancia), è noto soprattutto per essere il cantante dei Ricchi e Poveri, un gruppo musicale formatosi in Italia nel 1967. Sebbene sia sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, è noto quanto sia stato difficile per lui superare la perdita del figlio. Il talentuoso musicista si è spento il 18 ottobre 2022.