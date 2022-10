Hai capito chi è Tommaso Miglietta? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Tommaso Miglietta diventerà un alunno del Collegio 7. La sua più grande passione è la musica, ma non ha un posto fisso dove stare: è sempre in viaggio, in tournée con la sua band. Riuscirà a trovare quel posto speciale da chiamare casa?

Tommaso Miglietta: chi è?

Tommaso Miglietta è un batterista italiano di Lizzanello, in provincia di Lecce. Ha iniziato a suonare all’età di 4 anni e da allora ha girato tutta l’Italia con la sua famiglia, portando sui palchi la fusione tra la musica tradizionale pugliese e il rock. La sua band Terre a Sud è conosciuta a livello nazionale e vanta anche importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale come Tullio De Piscopo o Eugenio Bennato.

Tommaso è un ragazzo prodigio della batteria, insignito da Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica. Conduce anche diversi programmi su Rai Gulp. I suoi lunghi capelli sono intoccabili, non può stare senza, costituiscono il suo carattere. Sarà studente del Collegio 7 e spera di rimettere i piedi per terra dopo tanto tempo di viaggio.

College 7, il nuovo reality show che andrà in onda su Rai 2 nell’ottobre 2022, inizierà martedì 18 ottobre dello stesso anno. Nel frattempo, però, sarà possibile assistere a “College Reunion”, uno show che vedrà protagonisti gli ex alunni di College 7 che si sfideranno per avere la possibilità di tornare. I nuovi concorrenti sono 20: 11 ragazzi e 9 ragazze. I loro nomi li conosciamo già e sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica e Gabriel Renis. Un’altra novità è rappresentata da Nino Frassica come voce narrante; l’anno scorso la voce narrante era di Giancarlo Magalli. L’appuntamento è ogni martedì, tranne la seconda puntata che andrà in onda dopo la prima di un giorno. I bambini saranno immersi nel 1958, anno della ripresa dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale.