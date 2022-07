Ilary, sensuale in spiaggia in Tanzania: gli scatti dalla vacanza (mentre a Roma gli avvocati sono al lavoro)

Anche dopo la rottura con Totti, continua il viaggio da sogno di Ilary Blasi in Tanzania. Mentre a Roma gli avvocati lavorano all’accordo di divorzio, l’ex signora Totti fa safari, nuota e si fa anche fotografare in costume animale vicino alla spiaggia. La Blasi, la sorella Silvia e i figli Cristian, Chanel e Isabel sono in vacanza in Tanzania. Trascorrono gran parte del tempo tra escursioni con gli animali (ippopotami, giraffe e leoni) e nuotate nelle splendide acque.

Secondo il Corriere della Sera, le procedure di divorzio sono ferme perché la Blasi è fuori città in vacanza. A quanto pare, l’accordo per il divorzio, che in un primo momento si diceva fosse rapido, è ancora in alto mare. A causa della sua assenza, il gioco si è fermato. Lei non ha fretta e, in ogni caso, il divorzio non si concluderà in tempi brevi perché tutte le imprese di Pupone sono gestite dalla sua famiglia. Gli avvocati, comunque, stanno lavorando sodo. Ilary, nel frattempo, si sta divertendo in vacanza.