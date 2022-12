La vera storia su chi era Pelé e cosa ha fatto? Questa è stata la carriera del re del calcio

Pelé ha lasciato un segno nel calcio che forse nessun altro giocatore può ripetere. Il brasiliano è per molti il ​​miglior calciatore di tutti i tempi. Almeno, è l’unico nella storia ad aver vinto tre Mondiali. Ma oltre a questo, la sua gentilezza e l’immagine quasi impeccabile fuori dal campo lo rendono un’icona storica del calcio .

“Questa è una grande responsabilità. Mi sento molto a mio agio anche se qualcosa che non riesco a capire è perché Dio mi ha dato questo dono. Questo è stato un dono di Dio e cerco di essere la persona migliore che posso essere. Cerco di sii rispettoso, cerco di prepararmi e di essere sempre in buona salute. Ma la cosa più importante è rispettare le persone”.

Pelé dice che non avrebbe mai pensato che sarebbe stato una grande figura 1:05 Pelé ha saputo raggiungere un posto privilegiato attraverso il calcio, ma la verità è che prima ha dovuto imparare a vivere nel settore più basso della società brasiliana .

Idolo del calcio in tenera età

Nasce nel 1940 in una zona precaria dello stato del Minas Gerais. Lì ha scoperto il calcio giovanissimo e la sua progressione è stata così rapida che ha esordito con la prima squadra del Santos a soli 15 anni.

Un anno dopo aveva già indossato la maglia della squadra brasiliana.

Pelé era ancora un adolescente quando lasciò per la prima volta il suo nome nella storia della Coppa del Mondo. Era in Svezia nel 1958 .

Lì, O Rei ha battuto tutti i record. È diventato il primo calciatore di 17 anni a vincere una coppa del mondo, dopo aver battuto la squadra ospitante svedese, segnando 2 gol per loro nella finale del torneo. Quello era il primo titolo mondiale nelle loro bacheche.

Quattro anni dopo, Pelé passa anche al Brasile, che ripeterà i suoi successi ai Mondiali di Cile ’62. Seconda Coppa del Mondo e secondo titolo per i 10 della canarinha .

Anche se il torneo ha avuto un sapore più agrodolce del precedente. È che il crack ha subito una distorsione nella seconda partita del torneo, contro la Cecoslovacchia, e non ha giocato più in quel Mondiale.

Nonostante ciò, quell’anno 1962 finì per essere tondo per Pelé. Il crack di Santos ha portato la sua squadra a vincere il torneo brasiliano, la Copa Libertadores e l’Intercontinental.

Sono tre imprese che la stella e il Santos sono riusciti a ripetere l’anno successivo.

Pelé era già considerato il migliore dell’epoca.

Pelé, icona anche fuori dal campo

Ma il potere della sua immagine non si rifletteva solo sul campo, ma anche al di fuori di esso.

Nel 1967 O Rei e Santos giocarono un’amichevole in Nigeria che fermò per due giorni la guerra civile che dissanguava il Paese africano. Il ricordo di ciò, per Pelé, era indelebile.

“La gente lì amava così tanto il calcio che hanno annullato la guerra per vedere il Santos giocare in Africa. È stato fantastico. È stato qualcosa di indescrivibile”.

È solo che vedere giocare Pelé è stato sorprendente. La sua velocità, agilità e capacità di segnare hanno abbagliato un pubblico che, fino ad allora, non aveva visto un calciatore come lui in campo.

Il suo fiuto da gol era tale che quando non aveva ancora 30 anni, la stella ha realizzato ciò che nessuno nella storia ha potuto ripetere ufficialmente: segnando il suo millesimo gol . In questa occasione, contro il Vasco da Gama.

Il momento ha costretto l’arbitro di quella partita a fermare il gioco.

“Un mio amico, che è un comico in Brasile, mi ha detto: ‘Ascolta, Dio ha fermato il gioco perché voleva che tutti vedessero il tuo millesimo gol. Ecco perché voleva che fosse un calcio di rigore.’

Con mille gol in tasca, il fuoriclasse aveva un traguardo ancora più grande da raggiungere l’anno successivo: diventare il primo calciatore a vincere tre Mondiali.

Questo è successo in Messico 1970 , dove il Brasile ha vinto la coppa dopo aver battuto l’Italia, senza perdere o pareggiare una sola partita. Pelé è stato scelto come miglior giocatore del torneo, e ha anche ottenuto un soprannome che gli è rimasto per il resto della sua vita: “O Rei”.

“Sarebbe molto difficile che emerga un altro Pelé”

Con quasi nessun record rimasto da battere, Pelé si ritirò dal calcio nel 1977, dopo aver giocato le ultime stagioni della sua carriera con i New York Cosmos.

A 36 anni O Rei ha finalmente appeso gli scarpini al chiodo con cui ha segnato un totale di 1.281 gol.

Nonostante il suo ritiro, il brasiliano ha mantenuto la sua rilevanza , non solo nel mondo del calcio, ma anche nella politica internazionale.

Pelé ha lavorato come ambasciatore per le Nazioni Unite, in difesa dell’ecologia. Ha anche partecipato a eventi FIFA in innumerevoli occasioni ed è stato persino nominato cavaliere d’onore dalla regina Elisabetta II d’Inghilterra nel 1997.

Pelé era un’icona nel mondo e un tesoro nazionale per il Brasile. Ecco perché la sua morte ha potuto fermare un Paese di oltre 200 milioni di abitanti.

Come lui stesso ha detto tra le risate, non ci sarà mai un altro Pelé.

“Sarebbe molto difficile che emergesse un altro Pelé. È solo che mia madre e mio padre hanno già chiuso la fabbrica”.

Addio a Vostra Maestà, addio a O Rei.