Chi è Marcia Cibele Aoki moglie di Pelé?

Uno dei migliori calciatori del mondo sta attraversando un momento difficile della sua vita: da quando gli è stato diagnosticato un cancro negli ultimi anni, la sua salute è peggiorata ogni giorno di più. In questo processo di convivenza con la sua malattia, è stato accompagnato da tutta la sua famiglia, in particolare da sua moglie Marcia Cibele Aoki, una rinomata imprenditrice brasiliana.

La donna è di origine giapponese, si dedica all’importazione di forniture e attrezzature mediche a San Paolo, la città dove Pelé è attualmente ricoverato. Da lì, diversi suoi parenti hanno registrato video che rivelano lo stato di salute dell’atleta.

Si sono conosciuti molti anni fa, ma è stato solo nel 2010 che hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione, da allora molte persone hanno criticato questa storia d’amore per la differenza di età, visto che l’imprenditrice ha 25 anni meno di Pelé.

La coppia ha deciso di sposarsi nel 2016 e da allora sono stati insieme nei momenti più importanti l’uno dell’altro. Ecco perché la compagnia della donna è diventata così importante per l’atleta nel bel mezzo del suo trattamento per curare il cancro.

Attualmente l’atleta è ancora ricoverato in una clinica di San Paolo e sta ricevendo tutte le cure mediche necessarie per alleviare le sue complicazioni di salute. La sua famiglia è rimasta con lui tutti i giorni e alcune immagini di come hanno vissuto il Natale lì sono state persino conosciute.