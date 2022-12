La vita di Ignazio Boschetto chi è? Il Volo, fidanzata, dimagrito, vita privata e curiosità

Ignazio Boschetto de Il Volo ha una profonda passione per il canto, tifa per una determinata squadra di calcio ed è innamorato di Anne Hathaway.

Ignazio Boschetto è uno dei membri del gruppo musicale Il Volo, uno dei gruppi musicali più famosi al mondo. Dopo aver partecipato insieme al talent show Ti lascio una canzone, ha iniziato la sua carriera professionale e oggi ha un account Instagram con oltre un milione di follower. Scopriamo alcune curiosità su Ignazio Boschetto!

Chi è Ignazio Boschetto (e dove vive)

Ignazio Boschetto è nato il 4 ottobre a Bologna, sotto il segno zodiacale della Bilancia. I suoi genitori, di origine siciliana, sono Caterina, pizzaiola, e Vittorio, muratore. Ha perso il padre nel marzo 2021, proprio alla vigilia della sua partecipazione come ospite a Sanremo. Tuttavia, Ignazio ha scelto di salire sul palco insieme ai suoi colleghi e amici anche se con il cuore spezzato.

Appassionatosi al canto fin da bambino, intraprende, anche grazie ai consigli dei genitori, lezioni di canto. Poi, all’età di quindici anni, debutta in televisione in una trasmissione dedicata ai bambini di talento (Ti lascio una canzone). In questo concorso Gianluca ha conosciuto Piero Barone e Gianluca Ginoble, con i quali ha formato il trio Il Volo. I tre cantanti hanno occupato i primi posti in diversi prestigiosi concorsi musicali internazionali come il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest 2022. Hanno anche partecipato come ospiti all’Eurovision Song Contest 2022, anche se Gianluca Ginoble non ha potuto partecipare fisicamente a causa della positività di Covid-19 (era collegato da casa).

La vita privata di Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto è una persona molto riservata e non ama parlare molto della sua vita. Nel 2022 ha avuto una presunta relazione con Roberta Morise, ma nessuno sa se sia vera o meno. Nel 2021 avrebbe frequentato Ana Paula Guedes, una ballerina di origine brasiliana. Nel novembre 2021 le ha fatto gli auguri per l’inizio della sua avventura in Dança dos Famosos, dicendole: “Buona fortuna amore mio!”. I due stanno quindi insieme.

Chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto?

Ana Paula Guedes, classe 1994, è una ballerina professionista brasiliana. Ha lavorato infatti nella versione di Ballando con le Stelle del suo paese, Dança dos Famosos. Non è mai stato rivelato dove i due si siano conosciuti, presumibilmente in una tourneé de Il Volo anche se non ci è dato saperlo con certezza. Su Instagram è seguitissima e spesso posta foto mentre balla o in situazioni quotidiane. Dove vive Ignazio? Ha una casa a Marsala, in provincia di Trapani, che, come si vede su Instagram anche se non con assiduità, è molto luminosa e con mobili moderni.

4 curiosità su Ignazio Boschetto

Il cantante de Il Volo ha perso 35 kg durante l’adolescenza grazie a un personal trainer che lo ha aiutato a fare esercizio fisico e a bilanciare la dieta. Una delle sue passioni è il calcio; infatti, il cantante è un grande tifoso della Juventus. Durante un’intervista ha confessato di avere un debole per Anne Hathaway. Ha un profilo Instagram dove condivide spesso scatti e video relativi al suo magnifico lavoro.