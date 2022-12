La vita di Piero Barone chi è? Il Volo, fidanzata, vita privata e curiosità

Piero Barone, membro del gruppo musicale Il Volo, è nato nel 1993 ed è un Cancro. Scopriamo cosa si nasconde sotto la superficie di questo artista…

Piero Barone, membro de Il Volo, è noto per le sue incantevoli performance in tutto il mondo. È anche una figura familiare nell’ambito dello spettacolo italiano, essendo stato scoperto da Antonella Clerici nella trasmissione Ti lascio una canzone nel 2009. In seguito, lui e i suoi colleghi Tenorini hanno raggiunto la fama internazionale, con Piero stesso come tenore del gruppo. Nonostante il successo, circolano spesso voci sulla sua vita privata e i fotografi sono ansiosi di scoprire qualsiasi informazione sulla sua vita privata. Qui esploreremo di più su questo artista di talento.

Chi è Piero Barone?

Piero Barone è un cantante di fama mondiale, motivo di orgoglio nazionale in Italia insieme ai suoi colleghi Gianluca Ginoble (baritono) e Ignazio Boschetto (tenore). Insieme formano il trio Il Volo, amato dai fan dei celebri Tre Tenori: Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti.

Lui è nato a Naro (Agrigento), il 24 giugno 1993 sotto al segno del Cancro. Eleonora Ognibene, sua madre, fa la casalinga, mentre suo padre Gaetano Barone è un meccanico. Ha un fratello maggiore, Francesco, e una sorella minore, Mariagrazia. Si è diplomato in Amministrazione e Marketing a 25 anni, per assecondare il sogno dei suoi genitori: un traguardo raggiunto più tardi del solito, ma assolutamente gratificante per lui.

Piero Barone: vita privata

La pagina Instagram di Piero Barone, dove condivide regolarmente scatti con i follower, ci offre un interessante scorcio della sua vita privata. Ama il mare e l’amore ed è passionale e romantico allo stesso tempo. Nell’ottobre 2018 ha dato parecchio scalpore ai tabloid con la notizia di una fidanzata all’orizzonte. Si chiama Valentina Allegri e il cognome è di quelli che non passano inosservati. È infatti la figlia dell’allenatore di calcio Massimiliano Allegri (nessuna parentela). I due sono usciti gradualmente allo scoperto attraverso le storie di Instagram di lui.

Piero Barone, che ha studiato presso la rinomata scuola musicale di Mantova e fa parte di una famiglia di musicisti, è stato oggetto di gossip per diversi mesi. Ma a febbraio 2019 qualcosa deve essersi rotto, come ha rilevato la rivista Chi. Complice l’assenza di Piero alla festa di laurea della figlia di Allegri, i fan hanno iniziato a farsi delle domande. Nel giugno dello stesso anno, la rivista di Signorini sostiene che Veronica Ruggeri sia la fidanzata di Piero Barone, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito. Un mese dopo lei andò in vacanza con Nicolò De Devitiis; allora si seppe ufficialmente che i due stavano insieme. In base a questi fatti, attualmente Piero Barone è single anche se molte ragazze lo desiderano.

Piero Barone in 6 curiosità

Piero Barone de Il Volo si distingue dagli altri due membri per i suoi occhiali. È originario di Naro, Agrigento, e questo luogo è diventato famoso grazie alla sua celebrità. Dopo il trionfo a Sanremo con Il Volo, gli è stato assegnato il titolo di Baroneddu da zon.it. Insieme agli altri membri de Il Volo, ha ottenuto un grande successo con la canzone Grande Amore. Inoltre, ha persino aperto dodici concerti di Barbra Streisand!

È un grande appassionato di sport e nel tempo libero gioca a tennis; gli piace anche trascorrere il tempo in spiaggia facendo jet ski. Dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore all’età di 24 anni, ha scelto di dedicarsi alla musica. Insieme a due colleghi è stato invitato all’Eurovision Song Contest 2022, ma Gianluca Ginoble non ha potuto partecipare allo show perché è risultato positivo al Covid. Tuttavia, è riuscito a esibirsi da casa attraverso una videochiamata.

Quanto guadagna Piero Barone con Il Volo?

Non si sa esattamente quanti soldi abbia guadagnato Piero Barone, ma il suo successo con Il Volo è stato certamente redditizio. Oggi ha riportato che il gruppo ha guadagnato dai 150.000 ai 500.000 euro per i concerti negli Stati Uniti e quasi il doppio per le esibizioni in tutto il mondo prima della vittoria a Sanremo nel 2015.