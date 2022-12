La vita di Lorenzo Biagiarelli chi è? Età, compagna, lavoro, figli e carriera

Lorenzo Biagiarelli, 32 anni, partecipante al programma Ballando con le stelle, è promesso sposo di Selvaggia Lucarelli, membro della giuria. Il Codacons è entrato in scena.

La nuova stagione di Ballando con le stelle, che ha preso il via sabato 8 ottobre su Rai 1, è già stata al centro di una polemica che ha coinvolto Lorenzo Biagiarelli, concorrente 32enne, e Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma. Biagiarelli, popolare chef e personaggio televisivo, è nato a Cremona nel 1990, ma è cresciuto a Senigallia. La notizia ha provocato l’intervento del Codacons, un’organizzazione di difesa dei diritti umani.

Terminati gli studi liceali, il nuovo partecipante di Ballando con le Stelle ha iniziato a frequentare corsi di storia all’università, ma ha finito per abbandonare proprio quando era prossimo alla laurea. Di conseguenza, Biagiarelli sta cercando di trovare un proprio corso e si appassiona alla musica, cercando di farsi notare con lo pseudonimo di B-Law, ma il suo destino è tutt’altro che chiaro. Infatti, uno degli hobby di Lorenzo è quello di fare da mangiare, così il bello di Selvaggia Lucarelli decide di portare questo suo passatempo su internet, iniziando a postare video di cucina con il titolo di social chef.

L’impresa di Lorenzo è notevolmente florida, pubblica clip di ricette tradizionali e riesce a preparare piatti che attirano l’attenzione degli ammiratori, affascinati anche dai suoi viaggi in cui ha avuto modo di sperimentare queste ricette. La fama online ha portato Lorenzo sul piccolo schermo, partecipando nel 2019 al remake di Cortesie per gli ospiti concentrato sui Bed and Breakfast. Dal 2020 Biagiarelli è uno degli ospiti fissi di È sempre mezzogiorno, trasmissione condotta da Antonella Clerici. A tal proposito, la nuova stella di Rai 1 ha dichiarato che collaborare con la nota conduttrice è un’esperienza straordinaria.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli: l’amore a Ballando con le stelle

Per quanto riguarda la vita privata, Lorenzo Biagiarelli è promesso sposo di Selvaggia Lucarelli, come già detto. Secondo le ipotesi che circolano in rete, i due si sono incontrati per la prima volta su una piattaforma di social media e poi sono andati a cena in un ristorante giapponese. L’attrazione tra i due è stata inequivocabile, nonostante il divario di età di 16 anni, visto che Selvaggia ha 47 anni. La cucina è una passione condivisa da entrambi i partner e lo chef ha rivelato in un’intervista che il piatto preferito di Selvaggia sono le polpette al sugo. La coppia è molto affiatata e spesso posta sui social media foto del loro tempo insieme, di solito immortalandosi in cucina mentre sperimentano nuove ricette, o delle loro avventure in giro per il mondo. Un nuovo viaggio attende Lorenzo Biagiarelli, che potrà sperimentare un lato diverso della sua fidanzata, questa volta come concorrente di un programma di ballo. Cercherà di vincere la competizione mostrando le sue abilità di ballo.