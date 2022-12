La vita di Madalina Doroftei chi è la fidanzata di Alessandro Egger

Madalina Doroftei è la compagna sentimentale di Alessandro Egger. Entrambi sono riconosciuti per il loro bell’aspetto e hanno attirato l’attenzione del pubblico. Diamo un’occhiata più da vicino alla loro relazione.

Per quasi un decennio, Madalina Doroftei è stata l’amata compagna di Alessandro Egger. Entrambi lavorano nel settore della moda e nutrono un profondo amore reciproco. Mentre la maggior parte delle persone ha sentito parlare di Egger e delle sue difficoltà con la famiglia, in particolare con la madre, e della sua espulsione da casa in giovane età, non si sa molto della Doroftei. Chi segue il mondo della moda può averla vista, ma i telespettatori la conoscono poco. Doroftei è nata in Romania e, come il suo spasimante, è emigrata in Italia in tenera età. All’età di 14 anni ha fatto il suo debutto nel mondo della moda, essendo stata scoperta in un concorso di bellezza del liceo del suo paese.

Madalina Doroftei è stata poi diretta da Marco Lorenzetto, specialista della moda Versace, che le ha facilitato l’accesso all’industria della moda italiana. Tuttavia, non è solo un bel viso, come dimostra il suo profilo Instagram, ma è anche laureata in ingegneria. L’impresa di lei e Alessandro Egger, la Brick Mi Up Real Estate Management, è un’agenzia immobiliare con sede a Milano. Con circa 28 mila follower, la sua pagina social media rivela anche il raggiungimento di un Guinness World Record. Ha partecipato a una sfilata di moda in Nepal, a un’altitudine di oltre 5 mila metri, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sostenibilità ambientale. Insieme a lei, hanno partecipato all’evento altre 17 modelle.

Madalina Doroftei e Alessandro Egger la storia d’amore

Nel corso della sua professione, Madalina Doroftei ha lavorato con importanti marchi come Nike, Levis, Versace e Nero Giardini. Suo padre, Marco Lorenzetto, è stato determinante nel guidarla su come raggiungere le più alte vette del settore con dedizione, cordialità e modestia. Per quasi un decennio, Madalina e il suo compagno, Alessandro Egger, sono stati profondamente innamorati e inseparabili. La coppia ha parlato di quanto sia ancora importante e caro il sentimento dell’amore.

Madalina Doroftei e Alexander hanno una forte politica di non dare per scontato il tempo trascorso insieme. Per dimostrare la sua dedizione, Alexander ha percorso oltre 3.000 chilometri per andare a trovare Madalina in un Paese sconosciuto, nonostante avessero solo poche ore a disposizione. Sul posto di lavoro mantengono un contegno professionale, per rispetto dei colleghi e dell’azienda. In futuro, sperano di condividere le gioie di essere genitori di un bambino, ma per ora viziano il loro cucciolo Papy.