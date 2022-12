La vita di Cristina Vittoria Egger chi è la madre di Alessandro Egger

Alessandro Egger ha partecipato alla trasmissione Pechino Express con la mamma, ma il concorrente di Ballando con le stelle ha riferito di essere stato eliminato dal programma.

Chi segue Alessandro Egger lo ricorda ai tempi di Pechino Express, al fianco della mamma Cristina Vittoria Egger Bertotti che ha avuto l’onore di essere una Gran Dama della Real Casa Savoia. Poi, però, qualcosa è cambiato per il concorrente di Ballando con le stelle. Racconta di avere una vita “non lineare e semplice”, che il pubblico ha scoperto solo grazie alla trasmissione basata sul format di “Ballando con le stelle”.

Non è un segreto che Milly Carlucci abbia avuto un passato molto movimentato, sia a livello professionale che privato. Cristina Egger non è mai stata un personaggio pubblico e la sua unica apparizione televisiva con il figlio Alessandro da Ballando è stata a Pechino Express. La sua carriera professionale è stata molto varia: nata nel 1969, ha lavorato per Versace nei primi anni ’90, per poi diventare Liaison Manager per gli stilisti olandesi in Italia nel 2007. È stata assunta dalla Dutch Fashion Foundation, un’organizzazione promossa a livello nazionale.

Nel corso della sua carriera, la madre del partecipante a Ballando con le stelle ha lavorato in diversi ruoli, come consulente, talent scout e project manager. Oltre a quanto rivelato dal figlio Alessandro Egger, non si sa molto della sua vita privata. Durante Pechino Express ha detto di essere sposata e di avere tre figli, ma non ci sono dettagli sugli altri due figli. Secondo Alessandro, oggi non ha alcun legame con loro.

Alessandro Egger ha raccontato il suo rapporto con la madre davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci. Ha dichiarato che lui e sua madre non sono più vicini, perché non si parlano più. L’ex ambasciatore della Kinder Bars ha dichiarato che sua madre ha scelto di vivere senza di lui e lui ha dovuto accettarlo. Egger ha anche raccontato di essere stato cacciato di casa all’età di 17 anni senza poter chiedere l’aiuto della sua famiglia. Queste sono state le sue parole nel programma Dancing with the Stars, la sua versione della storia. Da nove anni sta con la sua fidanzata Madalina Doroftei.

In risposta alle dichiarazioni di Alessandro Egger sul settimanale DIPIU’, la madre, Cristina Vittoria Egger, non gli ha dato del bugiardo, ma ha osservato che, trattandosi di episodi della sua infanzia, può averli interpretati in modo diverso e averne formato una propria percezione, che potrebbe non essere esatta.

In conclusione, Alessandro era arrivato a credere che le sue prospettive fossero reali. Inoltre, la Gran Dama della Real Casa Savoia ha rivelato che Alessandro si è sempre sentito trascurato nonostante Egger, il suo secondo marito, lo abbia cresciuto come se fosse il suo vero figlio, trattando tutti e tre i fratelli allo stesso modo. La concorrente di Pechino Express, intervistata insieme al figlio da un settimanale, ha rivelato di non aver cacciato di casa Alessandro durante l’adolescenza perché era un bambino ribelle e di averlo avvertito che se fosse stato bocciato di nuovo agli esami avrebbe dovuto trovare un lavoro per mantenersi.

Alexander ha lasciato la sua casa all’età di diciannove anni a causa di un disaccordo sorto dopo che gli era stata negata una promozione. La madre gli è stata accanto all’inizio, ma lui ha scelto comunque di andare per la sua strada, iniziando a fare il netturbino a Londra e diventando infine un modello. Cristina Vittoria Egger ha rivelato il motivo per cui lei e Alessandro Egger non interagiscono più: un forte litigio dopo la scomparsa dell’amata bisnonna di lui. Il litigio è nato da un disaccordo sull’eredità di lei e da allora non hanno più avuto contatti. Tuttavia, la madre del partner di Tove Villfor a Ballando con le stelle ha dichiarato di voler ancora molto bene al figlio.

Il grande pubblico non sa chi sia il padre di Alessandro Egger; si mormora solo che sia un imprenditore. Il padre è il primo marito di Cristina Egger, sempre assente secondo le dichiarazioni della nobildonna. Quando Alessandro aveva 3 anni, sua madre incontrò l’attuale marito, che secondo lei lo trattava come un figlio, così come gli altri due avevano avuto figli dopo di lui.

Alessandro Egger, concorrente di Ballando con le stelle, è nato il 6 settembre 1991 a Belgrado, in Serbia. A sei anni si trasferisce con la famiglia a Como, poi a Londra e a Milano. A tredici anni è stato protagonista di uno spot pubblicitario delle barrette Kinder, che gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Durante un’intervista a Vanity Fair, Alessandro ha parlato della sua prima vita senza menzionare i suoi genitori. Era un bambino dispettoso e ribelle, ma è sempre stato molto educato.

La star di The House of Gucci ha raccontato che, per diventare un modello, ha perso peso ed è sceso a 100 kg. Il suo nuovo corpo snello ha attirato l’attenzione di Versace e Dolce & Gabbana e presto è diventato uno dei modelli giovani più popolari. Chi segue Egger da un po’ di tempo conosce anche il suo personaggio di drag queen Alessandra. È solita caricare video in drag, uno dei quali è diventato popolare insieme a Tommaso Zorzi. A parte il rapporto con i suoi genitori, che preferisce mantenere privato, Alessandro desidera condurre una vita tranquilla con la sua fidanzata e formare una famiglia, anche se ritiene che il momento non sia ancora arrivato.