La vita di Rosanna Banfi chi è? Età, marito, figli e malattia

Rosanna Banfi, la 59enne figlia di Lino, ha firmato per partecipare alla stagione 2022 di Ballando con le stelle.

Rosanna Zagaria, altrimenti nota come Rosanna Banfi 59, partecipa alla nuova puntata di Ballando con le stelle, in coppia con Simone Casula. Nata a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963, è figlia dell’attore Lino Banfi e di Lucia Lagrasta. Dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Roma, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, proprio come suo padre. Il suo debutto è stato piuttosto speciale, poiché è stata scritturata dal padre stesso nei suoi film.

La carriera di Rosanna si svolge principalmente in televisione. Si è fatta conoscere con serie di successo come Un medico in famiglia, dove recitava al fianco del padre, famoso per il suo ruolo di Nonno Libero. Purtroppo ha dovuto prendersi una pausa a causa di una malattia, ma recentemente è tornata sullo schermo. Quest’anno ha partecipato a un altro programma popolare di Rai 1, Il cantante mascherato, ancora una volta con il padre, classificandosi al secondo posto. Ora partecipa a Ballando con le stelle con il compagno Simone Casula, sperando di vincere.

Rosanna Banfi: la malattia e la vita privata

Nel 1992 Rosanna si è unita in matrimonio con Fabio Leoni, attore come lei, e i due hanno avuto due figli: Virginia nel 1993 e Pietro nel 1998. Inoltre, la vita di Rosanna Banfi è stata significativamente influenzata da una grave malattia che le ha impedito di esibirsi per un periodo di tempo considerevole. Nel 2009, alla concorrente di Ballando con le stelle è stato diagnosticato un cancro al seno e si è sottoposta a chemioterapia per combattere la malattia, riuscendo infine a vincere la sua battaglia.

Dopo essere sopravvissuta con successo al cancro, Rosanna è stata nominata ambasciatrice di Race for the Cure, un famoso evento che si svolge in Italia e nel mondo per sostenere la lotta contro il cancro al seno. È stato proprio il padre di Rosanna, Lino, a dare il primo annuncio pubblico della malattia della figlia, parlandone in un’intervista a La vita in diretta. Qualche tempo dopo, anche Rosanna è tornata sull’argomento, esprimendo sui social media che quegli episodi sono stati davvero impegnativi per lei, ma per fortuna sono ormai passati.