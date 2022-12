La vita di Sagitta Alter chi è la compagna di Gigi Proietti: età, carriera, figli, Instagram

Chi è Sagitta Alter

Sagitta Alter è nata in Svezia nel 1940 e oggi ha 82 anni. Quando era ancora molto giovane, decise di andare a Roma per diventare guida turistica. Nel 1962 ha incontrato l’amore della sua vita, Gigi. All’inizio la loro relazione fu piuttosto tenue e i due dissero in seguito: “Si trattava di un flirt estivo”. Ma dopo poco tempo, i due decisero di andare a vivere insieme. Sagitta lavorava all’epoca come guida turistica, mentre Proietti aveva appena iniziato a lavorare nel mondo del teatro e del cinema, esibendosi come giocoliere.

Vita privata

Gigi e Sagitta hanno avuto due figlie, Carlotta e Susanna, che oggi lavorano rispettivamente come costumista e attrice/cantautrice. Sono stati insieme per 58 anni, fino alla morte di Gigi nel 2020. Nonostante i frequenti battibecchi, dovuti soprattutto alla severità di Sagitta e alla pigrizia di Gigi, il loro amore reciproco era forte e sosteneva una famiglia armoniosa. Il matrimonio non era una priorità per loro, ma sono comunque riusciti a costruire una casa amorevole.

Instagram

Sagitta Alter è sempre stata riservata e ha evitato gli occhi del pubblico. Di conseguenza, sebbene abbia un account Instagram con 675 follower, non ci sono post.