Maria Elena Boschi e Giulio Berruti vacanza prima delle nozze?

Nevica sull’amore di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La coppia d’oro politico-cinematografica, (Maria Elena è esponente di punta di Italia Viva ed ex ministra renziana, mentre Giulio è il bello delle fiction più romantiche della tv) ha trascorso il fine settimana dell’Immacolata a Cortina d’Ampezzo.

In fuga dalla Capitale i due innamorati hanno passato tre giorni nella perla delle Dolomiti in grande relax: stavolta, infatti, non hanno sciato, ma si sono limitati a lunghe passeggiate nella natura, pranzi negli chalet e chiacchiere con gli amici che hanno incontrato. In queste foto, in particolare, vediamo i due innamorati, che ormai stanno insieme da tre anni, mentre passeggiano per il parco del ristorante Saliola al Lago Ghedina, uno dei più rinomati della zona.

Cappotto di montone bianco, cappello e stivali di camoscio lei, giubbotto di montone sportivo lui, i due si baciano spesso e sorridono felici. Felici di trovarsi in un posto magico come questo: la neve infatti è alta, ma è così romantico camminare sulle sponde del lago e fermarsi a dare da mangiare alle paperelle che risalgono la riva per andare loro incontro… L’anno scorso per Maria Elena c’era stato il battesimo dello sci – infatti era la sua prima volta sulle piste – mentre Giulio, che fin da ragazzino viene a Cortina con i genitori, se la cava abbastanza bene.

Verso la fine della passeggiata, però, comincia a nevicare fitto e Giulio e Maria Elena decidono di fare ritorno al loro hotel in centro. Giusto il tempo di cambiarsi ed è già il momento di uscire a fare shopping, prima di recarsi a messa nella chiesa della piazza principale. Il giorno dopo sono tornati a pranzo sul lago Ghedina assieme a Pier Francesco, il fratello minore di Maria Elena, e a un suo amico, mentre a cena sono andati al ristorante dell’Hotel Posta, da sempre luogo di ritrovo del bel mondo cortinese, dove avevano appuntamento con Pier Francesco e altri amici. La mini vacanza è terminata domenica mattina presto, quando sono ripartiti per Roma.

Ad attendere Maria Elena gli impegni parlamentari e gli ultimi particolari da mettere a punto per l’arredamento della nuova casa romana. Per il nuovo anno tanti i propositi e gli obiettivi per i due bellissimi, che hanno continuato a rimandare il grande passo per i continui impegni di entrambi… ma non è detto che il 2023 non sia l’anno giusto per convolare a nozze.