Matteo Bocelli: chi è il figlio di Andrea, età, carriera, vita privata, canzoni

Matteo Bocelli è un cantante e modello italiano ma è anche conosciuto per essere il figlio del noto tenore di grande fama internazionale ovvero Andrea Bocelli. Che cosa sappiamo di lui e della sua vita privata?

Matteo Bocelli è il figlio del tenore di fama internazionale ovvero Andrea Bocelli. È nato dal primo matrimonio dell’artista con Enrica Cenzatti. Ma che cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? Chi è Matteo e cosa fa nella vita?

Matteo Bocelli chi è

E’ nato il 8 ottobre 1997 a Forte dei Marmi ha 24 anni ed è alto 190 cm e pesa all’incirca 74 kg. E’ figlio secondogenito del tenore Andrea Bocelli ed è nato dal primo matrimonio dell’artista con Enrica Cenzatti. Fin da bambino così come il padre ha manifestato una grande passione nei confronti del mondo della musica e del canto e pare che sognasse di diventare un cantante piuttosto affermato. Sì è iscritto quindi al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca debuttando nel mondo della musica esattamente nel 2016 al celebrity Fight Night e poi nel 2017 al David Foster and Friends negli Stati Uniti d’America.

Carriera

A soli 11 anni ha firmato un contratto con la casa discografica di Norah Jones e Katy Perry ovvero la Capital Records. Ha intrapreso anche una carriera da modello ed ha avuto modo di collaborare anche con diverse catene di moda come Guess. Sono diversi i brani da lui presentati e diventati famosi come ad esempio Fall on me, Solo e Close. Nel 2022 ha cantato poi il suo primo brano intitolato Dimmi. Nel 2019 ha duettato con il padre al Festival di Sanremo. “Il nostro è un rapporto molto positivo, condividiamo anche molte passioni. È stato un genitore sempre molto vicino ai figli, ci ha trasmetto determinati valori e lo ringrazio molto per questo”. Matteo Bocelli, queste le sue parole sul rapporto con il padre.

Vita privata

E’ molto riservato sulla sua vita privata si è vociferato di un presunto flirt con Carolina Stramare. La storia d’amore però è stata smentita proprio dai diretti interessati che hanno rivelato di essere soltanto amici. Non si sa molto del ragazzo e dunque se è comunque impegnato da un punto di vista sentimentale. Ha un account di Instagram che vanta all’incirca 412 mila follower e dove condivide scatti della sua vita privata e nella sua vita professionale.