Michela Pandolfi chi è la moglie di Gianpiero Mughini? Età, carriera, figli e vita privata

Michela Pandolfi è la moglie di Giampiero Mughini, una delle star più famose del programma Ballando con le Stelle. Il giornalista, noto per la sua partecipazione a molti programmi sportivi e altri contenuti di approfondimento, sta partecipando al programma di Milly Carlucci in coppia con la ballerina Veera Kinnunen e sta cercando di mettere in mostra le sue doti di ballerino. Chissà se ha mai avuto bisogno di metterle in mostra con Michela Pandolfi, sua compagna di vita ormai da tanti anni. Michela è infatti la moglie di Giampiero Mughini. Nata nel 1957, oggi ha 65 anni e 16 anni in meno del marito. Anche la moglie dell’aspirante ballerino fa parte del mondo dello spettacolo, ma da una prospettiva completamente diversa: è una costumista!

Dagli anni '90 Michela e Giampiero stanno insieme, vivono a Roma e non hanno figli. La relazione di maternità di Michela, però, è nata da una precedente. D'altra parte, non c'è mai stato questo progetto con Mughini, che in un'intervista a Vieni da me con Caterina Balivo ha confessato di non aver mai aspirato a diventare padre perché non si è mai sentito in grado di diventarlo. Così, dunque, i due hanno vissuto ben 30 anni della loro vita insieme e rimanere a, mantenendo alta la riservatezza intorno alla loro quotidianità. Di Michela, infatti, non si sa molto altro, se non alcune interviste di Mughini che ha raccontato che la moglie ama molto viaggiare e che insieme hanno due cagnolini.

Giampiero Mughini carriera

Se di Michela Pandolfi si parla molto, il discorso è ben diverso quando si parla del marito, Giampiero Mughini. Nato a Catania il 16 aprile 1941, Giampiero si interessa fin da giovane al mondo del giornalismo, in particolare a quello politico, frequentando ambienti di sinistra e iniziando a farsi strada in vari organi di stampa, fino a fondarne uno proprio chiamato Giovane Critica. Il distacco dal mondo della politica avviene negli anni Ottanta, quando Mughini si dedica maggiormente alla scrittura di libri e alla televisione, che diventerà il suo habitat naturale e di cui sarà protagonista per molti anni a venire.

Nella sua lunga carriera di giornalista, Mughini ha partecipato a numerosi programmi. Ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, a Ieri, Goggi e domani ea molti altri programmi sportivi come Controcampo e Tiki Taka. Non ha mai nascosto il suo amore per la Juventus, quindi non è una sorpresa che si sta imbarcando in una nuova avventura televisiva. Apparirà a Ballando con le stelle, dove si metterà in gioco in un modo completamente diverso da quello che ci si aspetterebbe.