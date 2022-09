Molti non sanno se Loretta Goggi ha figli

Loretta Goggi è una cantante, attrice e personaggio televisivo che nel corso della sua carriera ha partecipato a Tale e Quale Show e a numerosi altri programmi televisivi. Negli ultimi anni è stata giudice di Tale e Quale Show e nel 2022 è tornata a recitare.

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre 1950. La sua carriera artistica inizia come cantante nel 1959, quando partecipa al Disco Verde. In coppia con Nilla Pizzi, vinse. Famosa la sua interpretazione della canzone Maledetta Primavera. Il debutto come attrice avviene nel 1962 con un ruolo nello sceneggiato televisivo Rai “Sotto processo”. Da allora la Goggi ha partecipato a molti programmi televisivi, tra cui Tale e Quale Show e Più forti del destino (su Mediaset).La cantante e attrice ha parlato della sua malattia psicosomatica, aggravata dalla morte del suo compagno di vita Gianni Brezza. “Non uscivo più di casa”, ha detto. “Con la scusa che non se la sentiva di viaggiare da sola, Daniela mi convinse a volare con lei in Argentina per andare a trovare la figlia Costanza, che si era trasferita lì per motivi di lavoro”. Quel viaggio mi ha fatto uscire dalla depressione e mi ha aiutato a ricominciare a vivere”.

Sebbene la Goggi non abbia mai avuto figli dal marito Gianni Brezza (1941-2011), ha spesso espresso il desiderio di averne. Brezza è stato un ballerino, coreografo, regista e attore italiano. Si è sposato con la Goggi nel 1979 ed è rimasto insieme fino alla sua morte. Dopo la sua scomparsa, la Goggi ha sofferto di una grave depressione dopo 32 anni insieme.