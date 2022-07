Non è la Rai, Ilaria Galassi fa la badante: “Accudisco una 90enne, coi suoi regali faccio la spesa”

Nel 1990 Galassi ha debuttato in TV come cheerleader a Domenica In. Tra il 1991 e il 1995 è stata una delle protagoniste di Non è la Rai, il noto programma in onda su Canale 5 e Italia 1. È stata showgirl, modella e volto di fotoromanzi. Ora, dopo 27 anni di lontananza dagli schermi televisivi, rivela di essere una badante in un’intervista a Fanpage.

Ilaria, che prima faceva la segretaria in un salone di parrucchieri e ora lavora come badante non retribuita per la sua vicina di 90 anni, Ausilia, racconta di aver scelto di fare questo lavoro perché aveva bisogno di soldi extra dopo la chiusura dell’attività del marito a causa della pandemia. A questo nuovo lavoro a Ilaria è stata una cliente del negozio che aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura della madre nelle ore trovare mattutine e così Ilaria, essendo che conosceva già il lavorosi già occupata della nonna e avendo molto tempo libero, ha detto di Sì decidendo di fare la badante senza essere pagata. “Mi piace farlo”, ha rivelato l’ex showgirl che, nel frattempo, spiega di mandare curriculum in giro alla ricerca di un lavoro per pagare l’affitto visto che ora l’unico a portare soldi a casa è il marito.

Ilaria, che lavorava a Non è la Rai e non percepisce alcuno necessario per il suo lavoro di badante, racconta che il rapporto con la novantenne è per lei come una terapia. Racconta di averle dato delle compresse e di averla lavata, di averle curato le ferite, di averle fatto delle cure estetiche, ma soprattutto di averle fatto compagnia e di aver parlato molto con lei.