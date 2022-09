Non tutti conoscono Kledi Kadiu: età, lavoro, figli, vita privata, malattia di Gabriel e Instagram

Dopo l’intervista strappalacrime, torna l’appuntamento con Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, c’è il ballerino Kledi Kadiu, che qualche giorno fa ha raccontato la battaglia del figlio Gabriel, affetto da una malattia. Ma andiamo a conoscere meglio sua moglie Charlotte.

Chi è Charlotte, la moglie del ballerino Kledi

Kledi Kadiu, ballerino albanese, è ormai conosciuto e amato in Italia. Sua moglie Charlotte Lazzari è una giovane insegnante di yoga con un passato da danzatrice: la danza li ha uniti fin da giovani. Formatasi all’Accademia Teatro alla Scala di Milano, Charlotte si è diplomata all’Ecole Superieure de Danse Rosella Hightower di Cannes prima di muovere i primi passi alla Scuola del Balletto di Toscana a Firenze e alla Staatsoper di Hannover.

L’incontro e il matrimonio con Kledi

Come dice il proverbio, gli opposti si attraggono. E forse nessuno ne è un esempio come Charlotte e Kledi. Anche se la differenza di età (lui ha 46 anni, lei 18) sembrerebbe essere una barriera tra loro, è servita solo ad avvicinarli. Si sono infatti conosciuti nel 2015 durante una cena e si sono innamorati a prima vista. Ora insieme e presto si sposeranno.

Chi è Kledi Kadiu?

Kledi Kadiu è nato a Tirana il 7 aprile 1974. Albanese di nascita, il ballerino e attore naturalizzato italiano ha collaborato con molti coreografi e registi di fama nel corso della sua carriera. La sua prima insegnante di danza classica è stata la madre, che lo ha incoraggiato a prendere lezioni all’Accademia Nazionale di Danza quando aveva sette anni. Quando si è diplomato nel 1992, era già entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera Nazionale Albanese, ballando come Giselle, Lo Schiaccianoci e Don Chisciotte. La sua futura carriera ha fatto un salto di qualità quando il maestro Carlo Palacios ha visto uno spot televisivo che Kadiu aveva girato, consigliandogli di fare un’audizione per un ruolo in televisione.