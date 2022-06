Orietta Berti: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli, nipoti, Festival di Sanremo

Orietta Berti è una delle cantanti più amate di sempre, la quale vanta una carriera davvero ricca di grandi successi, premi e riconoscimenti. L’ abbiamo vista al Festival di Sanremo lo scorso anno dove ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Ad ogni modo, che cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Orietta Berti non ha bisogno di alcuna presentazione visto che è una delle cantanti più amati di sempre ed una di quelle che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Vanta ben 11 partecipazioni al Festival di Sanremo nei suoi oltre 50 anni di carriera. Ad ogni modo conosciamola meglio.

Orietta Berti chi è

È nata il primo giugno 1943 a Cavriago comune provincia di Reggio Emilia e sembra che abbia debuttato nel mondo della musica italiana esattamente dal 1961. Ha studiato canto e si è esibita in diversi locali dell’Emilia Romagna. Tra le sue prime esperienze figura la partecipazione a Voci nuove disco d’oro indetta dall’Enal di Reggio Emilia. In questo contesto si è classificato Sesto interpretando Il cielo in una stanza uno dei brani più importanti e più famose di Gino Paoli. Insieme alla Berti, all’evento hanno preso parte anche Iva Zanicchi e Gianni Morandi.

Carriera

Nel 1985 ha raggiunto il massimo successo poi con Un disco per l’estate, dove ha interpretato Tu sei quello. Si è arrivati negli anni 70 quando si è affermata a livello nazionale con un brano intitolato Finché la barca va e poi l’anno successivo nel 1966 ha preso parte al Festival di Sanremo con Io ti darò di più facendo ritorno all’Ariston poi nel 1967 con Io, tu e le rose. Nel 1972 e 1974 poi ha inciso 3 album Più italiane di me, Cantatele con me e Così come le canto. Nel corso del 1979, ha pubblicato il primo disco dedicato ai più piccoli Ecco arrivare i Barbapapà. E’ stata anche attrice e vanta anche qualche presenza al cinema dove ha lavorato con Ettore Scola. Ha recitato in film come L’Uccellino della Val Padana e Quando c’era lui.. caro lei” con Paolo Villaggio.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che da tantissimi anni ed esattamente dal 1967 è sposata con Osvaldo Paterlini. Da questo matrimonio sono nati due figli ovvero Omar e Otis rispettivamente venuti al mondo nel 1975 e nel 1980. Su di loro non abbiamo molte informazioni. Otis si è sposato ed ha avuto due figlie ovvero Olivia e Ottavia.