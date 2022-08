Oroscopo Branko domani 1 Settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 1 settembre Sagittario

La tua vita sentimentale potrebbe darti qualche problema oggi ed è probabile che tutto andrà diversamente da come ti aspettavi o prevedevi. La verità è che la Luna sarà molto afflitta e attirerà problemi nel campo emotivo, quindi dovresti evitare di entrare in litigi o discussioni, essere conciliante anche se non è quello che vorresti di più.

Oroscopo Branko 1 settembre Capricorno

Ti aspetta una giornata un po’ difficile e puoi prenderti un’amara brocca di acqua fredda al lavoro o nella sfera sentimentale e familiare, non è nemmeno da escludere che ti capiti in entrambi gli ambiti. Ma oggi ti sentirai anche abbastanza male e qualsiasi piccolo problema potrebbe diventare una grande montagna.

Oroscopo Branko 1 settembre Acquario

Alla fine recupererai il meglio di te e combatterai per i tuoi progetti e ideali come hai fatto dall’inizio. Sarà una buona giornata per te, ma senza nessun tipo di struttura ti sentirai bene a tornare ad essere quel cavaliere errante che vive nella tua anima. E anche se è attraverso lo sforzo, le cose funzioneranno per te.

Oroscopo Branko 1 settembre Pesci

La Luna e gli altri pianeti non saranno in un buono stato cosmico e devi stare attento perché potrebbero farti qualche ingiustizia o potresti subire un tradimento. Alla fine, tutto si risolverebbe perché ciò non ti impedirà di passare dei brutti momenti e di rimanere amaramente deluso. Sei molto fiducioso, ma oggi dovresti stare attento.