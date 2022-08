Oroscopo Branko domani 11 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 11 agosto Leone

Credi in te stesso e nelle capacità che hai perché ti influenzerà abbastanza da lasciare da parte i tuoi obiettivi perché non ti consideri capace. Il tuo spirito si esaurirà e sarà difficile recuperarlo, non permetterti di arrivare a quel punto.

Oroscopo Branko 11 agosto Vergine

Si avvicinano giorni molto forti in materia emotiva, poiché ci saranno tristezza, depressione e un po’ di stress, ma ricordate le persone che sono già partite con grande affetto. Uno degli elettrodomestici che usi di più non funzionerà più.

Oroscopo Branko 11 agosto Bilancia

Ci sono persone intorno a te che sono troppo invidiose di te, quindi devi essere molto vigile e fare attenzione ai tradimenti. Da un momento all’altro riceverai una pugnalata alla schiena . Ci saranno molte benedizioni in famiglia.

Oroscopo Branko 11 agosto Scorpione

Qualcuno del tuo passato tornerà o ti verranno date notizie su di lui , ma non sarà per niente di specifico. Riceverai denaro extra che potresti utilizzare per un viaggio nelle prossime settimane. C’è molta fortuna nel gioco d’azzardo oggi per te.