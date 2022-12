Oroscopo Branko domani 11 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 11 dicembre Sagittario

Gli influssi planetari vi favoriscono, in particolare quello di Giove, il sovrano del vostro segno. Che ti piaccia o no, questo è un buon momento per te e ti si apre un futuro pieno di speranza. Tuttavia, nel profondo del tuo cuore, una tristezza segreta o un certo desiderio di isolarti tende a prendere il sopravvento su di te, fai attenzione.

Oroscopo Branko 11 dicembre Capricorno

Inizia per voi un periodo di speranza nelle questioni del cuore e dei piaceri in genere perché oggi il pianeta Venere entrerà nel vostro segno e vi transiterà per alcune settimane. Approfitta di questo momento per stare con le persone che ami di più o anche se vuoi iniziare una nuova storia d’amore.

Oroscopo Branko 11 dicembre Acquario

Oggi avrai uno stato d’animo leggermente negativo perché la giornata non andrà come avresti voluto, dato che non è da escludere che tu abbia una piccola brocca di acqua fredda nella tua vita intima. Inoltre, potresti dover svolgere compiti che non ti piacciono troppo o essere accompagnato da persone scomode.

Oroscopo Branko 11 dicembre Pesci

Una delle tue più grandi virtù, e una delle cose che più ti caratterizzano, è la tua tendenza a lottare per i tuoi cari o anche per qualche causa persa che ritieni valga la pena, e oggi una di quelle situazioni ti verrà presentata in l’ambiente più intimo o familiare. Crei problemi a te stesso in modo che gli altri non li abbiano.