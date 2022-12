Oroscopo Branko domani 14 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 14 dicembre Leone

Stai affrontando una giornata fortunata o fruttuosa, intorno a te regnerà la gioia o almeno un’atmosfera favorevole. Tuttavia, non ti sentirai completamente bene dentro perché ci sono certe cose che non sono proprio andate come vorresti e nemmeno tu puoi fare niente perché in questo momento devi aspettare.

Oroscopo Branko 14 dicembre Vergine

Oggi può essere un giorno difficile perché riceverai un rimprovero totalmente ingiusto o ti incolperanno per qualcosa che non hai fatto sul posto di lavoro, sarà anche difficile per te, o ci vorrà del tempo, per mostrare che non hai niente a che fare con quello di cui ti accusano, ma alla fine la verità finirà per prevalere.

Oroscopo Branko 14 dicembre Bilancia

Dovete muovervi con abilità e saggezza, e grazie a queste virtù, di cui disponete in abbondanza, riuscirete a superare una situazione molto compromettente o un problema piuttosto delicato. Fai attenzione ai tradimenti e alle cospirazioni, dall’esterno tutti sembrano amarti molto, ma non fidarti di ciò che vedi.

Oroscopo Branko 14 dicembre Scorpione

La fortuna oggi vi sorriderà di fronte alle vostre attività lavorative, sociali, economiche e mondane in genere, anche se in realtà tutto questo è frutto di grandi sforzi e sacrifici fatti con discrezione. Ma l’importante è che tu stia per raccogliere i frutti e realizzare qualcosa che desideravi da tanto tempo.