Oroscopo Branko domani 16 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 16 dicembre Sagittario

Attenzione ai tradimenti o agli attacchi alle spalle, gli influssi planetari favoriscono che in questo momento potreste avere un problema di questo tipo. Hai lottato e lavorato duramente per un obiettivo nel tuo lavoro per molto tempo, ma se non presti più attenzione, il premio potrebbe finire per essere preso da un altro.

Oroscopo Branko 16 dicembre Capricorno

È meglio che tu vada a poco a poco consolidando ciò che stai ottenendo e prendendo le cose con calma, piuttosto che effettuare un’ascesa molto rapida, ma con il tempo tutto potrebbe finire per crollare come un castello di carte. Dovresti riflettere su questo perché ora puoi sparare in un modo o nell’altro.

Oroscopo Branko 16 dicembre Acquario

Essere liberi o indipendenti è tra le cose più importanti per te. Sebbene tu possa andare molto lontano o avere molte cose, non ti sentirai bene se tutto questo ti costringe a legarti alla volontà di un altro, e ancora di più se le sue azioni non coincidono affatto con il tuo modo di vedere la vita. Oggi rifletterai su questo.

Oroscopo Branko 16 dicembre Pesci

Oggi avrai una giornata fortunata, ma soprattutto perché potrai renderti conto che intorno a te hai tante persone che ti amano o ti sostengono. Quando hai difficoltà o arrivano gli attacchi dei nemici, c’è sempre qualcuno lì a darti una mano o liberarti dalla situazione. Butta via le tue paure e lascia spazio alla gioia.