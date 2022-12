Oroscopo Branko domani 20 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 20 dicembre Sagittario

Oggi dovete mostrare il vostro lato più umano, non è tempo di ricevere, ma piuttosto di dare ed esercitare quel cuore buono che è segno caratteristico della vostra natura. Una persona molto vicina a te sta attraversando un momento molto difficile e solo tu puoi liberarlo da quella situazione o mitigare la sua sofferenza finché non ci riesce.

Oroscopo Branko 20 dicembre Capricorno

Oggi dovete muovervi con molta prudenza e riflettere su tutto prima di farlo, i pianeti sono messi male e ci sono buone possibilità che subiate qualche tradimento o qualche spiacevole sorpresa in campo lavorativo o finanziario. Devi stare molto attento a ciò che firmi o alle decisioni che prendi.

Oroscopo Branko 20 dicembre Acquario

Sei nato in un segno diverso dagli altri e tendi sempre ad andare per strade opposte, quindi se questa giornata può essere difficile, avversa o piena di lotte per la stragrande maggioranza delle persone, invece per te sarà una giornata di fortuna e felicità, sogni che si avverano sul lavoro o questioni di cuore.

Oroscopo Branko 20 dicembre Pesci

All’inizio ti aspetta una giornata difficile o avversa, anche se potresti non svegliarti di ottimo umore; ma poi tutto si chiarirà e alla fine vivrai una giornata fortunata e felice, risolverai con successo le cose che ti preoccupano e ti aspetta anche una sorpresa che ti renderà molto felice nella tua vita intima.