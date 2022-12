Oroscopo Branko domani 24 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Sei incoraggiato ad essere più comunicativo e amorevole con chi ti circonda dalla posizione di Venere. L’aspetto a Saturno porta realismo, impegno e coinvolgimento in questo processo. Hai maturato idee e concetti innovativi e oggi sarà più facile condividerli. Le relazioni umane richiedono amore, ma anche un senso di giusti confini.

TORO

Venere, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Saturno. Il tuo senso di autostima, proprietà, finanze e talenti è stato lavorato dalla posizione venusiana. L’aspetto a Saturno porta maturazione, una visione più ampia e più matura per affrontare tali casi. Cerca di ripensare agli investimenti a lungo termine, a come valorizza il suo lavoro e come migliorare la sua vita materiale.

GEMELLI

Venere nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta maggiore fascino, autostima, comunicabilità e una bella visione della vita. Il trigono a Saturno porta tali domande a un livello più concreto e oggettivo. Cerca di allineare i tuoi valori con un maggiore senso di scopo, fede e principi. Auto-miglioramento su come valorizzare te stesso e credere di più in te stesso.

CANCRO

L’attuale posizione di Venere vi porta la necessità di vivere l’amore in modo più universale, distaccato, flessibile e spirituale. L’aspetto a Saturno porta tutto questo in un tono più realistico e meno idealizzato. Capacità di donarsi e affinare le emozioni. Rinnovamento emotivo che permette di condividere, ma con buon senso e giusti limiti.

LEONE

Sei più impegnato in campo sociale dalla posizione di Venere, cercando di condividere informazioni, valori e fare la tua parte. L’aspetto a Saturno conferisce un tono più realistico e impegnato al processo. Qui c’è un maggiore impegno nel rapporto con gli altri, ma sotto una colorazione leggera, razionale e umana. Impegno e libertà nelle relazioni.

VERGINE

Hai fatto più sforzi e impegno nel campo del lavoro, delle routine, della salute, delle attività di routine e del progresso del mondo materiale. Tutto questo ora ti rende più facile divulgare ciò che ha davvero valore all’esterno e nel tuo campo professionale. Donazione affettiva, ma con autorità di madre o di padre. Riconoscimento degli sforzi nel mondo da parte del pubblico.

BILANCIA

Venere, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Saturno. Hai cercato nuove tappe, amori espansivi, avventura, divertimento, fede e nuove possibilità per la posizione venusiana. Tuttavia, l’aspetto a Saturno mostra che esiste un tono sobrio e realistico associato a questa vibrazione. Capacità di espandersi con flessibilità, ma avendo come ancoraggio la fedeltà a se stessi.

SCORPIONE

Alcuni temi di valore condiviso richiedono leggerezza, flessibilità, ma anche maturità, realismo e confini emotivi. Cerca di misurare quanto condividi con gli altri, sia in beni materiali, affettivamente e/o sessualmente. Hai maturato le tue emozioni e ora questo ti consente una visione più matura di come interagire e condividere.

SAGITTARIO

La posizione di Venere ti porta una maggiore interattività con le persone, la vita sociale e l’amore. L’aspetto a Saturno porta la necessità di avere più realismo e obiettività, senza tante idealizzazioni dell’altro. Cerca di essere empatico e avere reciprocità, ma con un senso dei limiti e della realtà. Conversazioni e interazioni di qualsiasi tipo dovrebbero usare saggezza e discernimento.

CAPRICORNO

Saturno, il suo sovrano, è in aspetto con Venere. Ti sei impegnato a costruire la tua ricchezza personale, i tuoi beni e i tuoi valori. Questa oggi trova sostegno nel lavoro, nella valorizzazione dei suoi servizi e delle sue routine, nei rapporti di lavoro e nella cura che mette nei compiti mondani. Realismo per affrontare questioni di valore, relazione professionale e ordine materiale.

ACQUARIO

Saturno, il suo sovrano, è in aspetto con Venere. Sei maturato e ora il valore della tua espressione è supportato da questo radicamento ed egocentrismo. Le relazioni amorose richiedono realismo e buon senso da parte tua. Idem per creare con realismo, trattare con i bambini e usare la loro immagine. Fiducia in se stessi costruita con lavoro e dedizione.

PESCI

Hai lavorato sulla leggerezza emotiva, sulle relazioni familiari e intime e sul modo in cui ti riconcili in campo soggettivo. A tutto questo viene dato un tono realistico e più oggettivo da Saturno. Hai maturato i tuoi problemi subconsci, emotivi e/o spirituali e questo ti rende più facile vedere i problemi personali con uno sguardo più ampio e distaccato.