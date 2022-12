Oroscopo Branko domani 24 dicembre 2022: lo zodiaco perfetto Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 24 dicembre Leone

Il destino sta intervenendo a tuo favore, aiutandoti a realizzare i tuoi sogni. E sebbene tutto questo richieda tempo, e in molti casi anche molti anni, però, oggi ti accorgerai chiaramente, attraverso esperienze o eventi, di avere il destino dalla tua parte, anche più intensamente di quanto sembri. Se senti lo stress di essere trascinato in una miriade di direzioni contemporaneamente, fermati! Fai un respiro profondo e fatti da parte. È tempo di respirare profondamente e rilassarsi. Metti da parte domande, preoccupazioni, preoccupazioni e stress oggi. Non ha senso andare da nessuna parte se non sei al posto di guida, e non ha davvero senso convincerti di essere al posto di guida quando non lo sei.

Oroscopo Branko 24 dicembre Vergine

Fai attenzione alle tue emozioni e ai tuoi sentimenti, oggi saremo sotto l’influenza di una Luna Nuova, cioè un’influenza lunare piuttosto avversa, e il lato più oscuro della tua personalità potrebbe tentare di dominarti, anche in questo, forse forte scoppi di rabbia, aggressività o pessimismo che non avrebbero ragione di esistere. Hai mai notato come le buone intenzioni a volte possano fallire? Spesso la colpa è dell’approccio, non dell’intenzione. Quindi, è con buona salute. Se vuoi orientarti in una nuova direzione, fallo sapendo che il cambiamento è difficile per chiunque. Non essere più duro con te stesso di quanto faresti con un caro amico. Le cose più facili da cambiare sono le abitudini che provocano effetti immediati. Aumenta la quantità di acqua che bevi e nota come diminuisce l’appetito.

Oroscopo Branko 24 dicembre Bilancia

Oggi ti aspetti una giornata che potrebbe non essere molto piacevole o uno dei tanti problemi e pietre sulla strada, ma per la tua gioia, alla fine, tutto sarà molto diverso e sarai sorpreso in meglio in molti casi in cui ti aspettavi il contrario. È un giorno di sorprese, ma sorprese positive, soprattutto nel mondo affettivo, amoroso o familiare. Possiedi molta resistenza. A volte questa resistenza rimane sopita, inducendo gli altri a pensare che non ci sia niente da fare quando in realtà è in atto un viaggio interiore che sorprenderà tutti quando sarà rivelato. Entrare in contatto con la tua forza e resistenza non è del tutto facile: farlo funzionare per te può essere un processo difficile da padroneggiare. Inizia attualizzando te stesso sul piano fisico: qual è la tua arte marziale preferita? Questo potrebbe essere uno strumento utile per te.

Oroscopo Branko 24 dicembre Scorpione

Questo sarà per te un giorno di azione con un atteggiamento positivo, un giorno favorevole in cui ti sentirai bene e allo stesso tempo avrai un momento di grande attività e affronterai le difficoltà con fede e successo, come se l’imminente Il Natale vi ha trasmesso una serie di positivi effluvi spirituali. La fortuna sosterrà i tuoi sforzi. Prendersi cura del proprio corpo attraverso la dieta e l’esercizio fisico è un processo che dura tutta la vita. Così è prendersi cura della propria mente. Con i transiti attuali, questo è un momento meraviglioso per iniziare a leggere (o hai già uno o due libri su cui stai lavorando?) o fare altre attività per stimolare la tua immaginazione creativa. Mantieni il tuo cervello sano! E non possiamo mai sapere abbastanza su come il cibo che ingeriamo influisce sul nostro benessere e quali delle sostanze naturali a nostra disposizione possono giovare maggiormente alla nostra salute.