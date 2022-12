Oroscopo Branko domani 24 dicembre 2022: gli astri perfetti Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 24 dicembre Sagittario

La settimana lavorativa si concluderà per te con notizie molto favorevoli relative alla tua attività o ai tuoi progetti e iniziative. È tempo di raccogliere i frutti, o almeno di poter sentire quanto i tuoi sacrifici e sforzi valgono e tutto fiorisce come ti aspettavi, aprendo le porte a un meraviglioso anno 2023. Prendi il sentiero meno battuto per la maggior parte del tempo. La tua natura individualista dipende da te stesso più che dagli altri e può diventare piuttosto solitario se non fai uno sforzo per socializzare e cercare l’interazione umana in tutti i modi che sono attualmente possibili per te. Tuttavia, se sei qualcuno che ha preso in considerazione l’idea di prendere un animale domestico ma non l’ha fatto, chiediti se ora sarebbe un buon momento. Le persone che possiedono animali domestici generalmente non possono immaginare la vita senza il loro compagno speciale. Possono davvero illuminare la tua vita!

Oroscopo Branko 24 dicembre Capricorno

Oggi è un giorno importante per te e potrebbe essere molto positivo se ti sforzi di incanalare bene le tue energie. Il Sole e la Luna si uniranno in Capricorno e ti porteranno una grande quantità di energia, ispirazione e una tendenza a brillare più del solito tra coloro che ti circondano. Darai anche più importanza ai sentimenti. Con così tanti amici, a volte puoi essere sopraffatto. Riesci a tenerti in contatto regolarmente? Hai notato che non hai notizie di qualcuno a te caro da molto tempo? Concentrati su ciò che hai da offrire del tuo tempo e vedi se ti viene in mente qualcosa di creativo che può aiutarti a rimanere in contatto con le persone a cui tieni, nonostante i tuoi impegni. Dopotutto, la tua vita non sarebbe completa se dovessi trascorrerla da solo.

Oroscopo Branko 24 dicembre Acquario

Scarta le paure e i cattivi presagi, che senza poterlo evitare cercheranno di assalire la tua mente. L’unica realtà è che per te si stanno avvicinando giorni di speranza, di cambiamenti e di evoluzione positiva. Oggi ti sentirai tra queste due sensazioni, anche se verso la fine della giornata trionferà la seconda. Presto il fallimento e la tristezza se ne andranno per te. Potresti voler fare qualche tipo di lavoro di volontariato. Aiutare i bisognosi è un’opportunità per tutto l’anno, non limitata a certe occasioni speciali. Presta attenzione a questa parte di te stesso e alla tua natura estroversa. Se hai amici che la pensano allo stesso modo, prova a iniziare a pianificare uno o due giorni di servizio in anticipo, se possibile. Ci sono così tante opportunità per donare te stesso che potresti avere difficoltà a decidere dove focalizzare la tua attenzione.

Oroscopo Branko 24 dicembre Pesci

La Luna sarà alla sua massima potenza oggi, unita al Sole e facendo assumere emozioni e sentimenti nella tua vita ancora più importanza di quanto non abbiano già, il che è molto. Oggi la vita amorosa, la cerchia familiare e altre questioni di natura intima ti influenzeranno con maggiore intensità, sia nel bene che nel male. Questo è un buon momento per incoraggiare diversi aspetti del tuo sé interiore a uscire allo scoperto, al fine di aiutare a cambiare le tue abitudini per soddisfare i tuoi veri bisogni. Si favorisce l’abbattimento del vecchio e l’accoglienza del nuovo, e quindi lo sviluppo delle capacità di mirare con attenzione e di seguire diligentemente. Sii vigile nelle tue scelte sane (scegli di bere molta acqua!) E sii ancora più vigile nell’aprirti per scoprire cosa c’è dentro.