Oroscopo Branko domani 27 dicembre 2022: lo zodiaco per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 27 dicembre Sagittario

Hai superato le abitudini che ti avevano bloccato. Le relazioni per pietà o legami sentimentali, finiscono. Avrai il coraggio di toccare un terreno sconosciuto. Nell’ambito artistico, creativo e spirituale porterai la voce che canta. Sarai l’ispirazione di molti. Non c’è e non ci sarà nessun confine che ti limiti, nient’altro che quelli che ti imponi.

PAROLA SACRA: divertiti

NUMERI FORTUNATI: 5, 30, 12

Oroscopo Branko 27 dicembre Capricorno

Recuperi ciò che pensavi fosse perduto. Ciò che hai sognato per molto tempo diventerà realtà. La tua vita intima assume un’enorme importanza. Ci sarà un revival di tutto ciò che è bello e unico. Uscirai da falsi tabù e inibizioni, e lascerai che la bestia passionale che è racchiusa in te esca e agisca liberamente.

PAROLA SACRA: recuperare

NUMERI FORTUNATI: 45, 28, 7

Oroscopo Branko 27 dicembre Acquario

Religione, politica, legge o filosofia saranno argomenti e campi in cui ti distinguerai. Ogni problema di soldi avrà una fine soddisfacente. Molte delle tue ambizioni saranno soddisfatte. Verificherai che le tue parole sono potenti e che puoi usarle per il tuo bene o per il tuo male. Armonizza il tuo ambiente con musica e fiori.

Oroscopo Branko 27 dicembre Pesci

La tua salute è tornata in ottime condizioni, Pesci. Le lezioni su come prendersi cura del proprio corpo sono già state apprese e verranno messe in pratica. Mantieni alto il tuo livello di energia con l’esercizio, ma anche riposati, rilassati e mangia saggiamente. Ascolta le richieste del tuo corpo.