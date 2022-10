Oroscopo Branko e Paolo Fox 19 e 20 ottobre 2022, lo zodiaco segno per segno

Il modo migliore per vincere la paura è affrontarla. Sii coraggioso. In tempi di crisi saprai sempre come trovare soluzioni. È giunto il momento per te di combattere per i tuoi desideri. Avanti! Amore : è malinconico e gli manca lo stimolo dell’amore. Denaro : in economia, hai la fortuna in faccia per tutto il giorno. Lavoro : concentrati sul raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali. Salute : ti farà bene avere più contatto con la natura.