Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Hai attraversato profondi cambiamenti nei tuoi valori personali e questo ora influisce sulle strutture sociali della tua vita. Amicizie e gruppi rigidi possono risvegliare il tuo lato più ribelle e indipendente. Avrai anche più coraggio per posizionarti diversamente dai gruppi e dalla massa. Potresti ancora dover rivedere o addirittura rompere con le idee massificate del collettivo, dei gruppi o delle amicizie specifiche. Rivoluziona il tuo valore personale.

TORO

Urano nel tuo segno (solare o ascendente) ha modificato le tue strutture e comportamenti personali, oltre alla tua visione del mondo. Questo oggi vi spinge a rompere con strutture rigide, autoritarie e limitanti. La tua visione innovativa sarà molto importante per portare novità alla tua carriera, autorità e/o al modo in cui dirigi la tua vita. Sei al timone.

GEMELLI

Ora c’è una pulizia e uno sconvolgimento nel tuo subconscio. Se reprimeva il suo lato più alternativo, libero e irriverente, ora tende ad esprimersi con più forza. Strutture rigide, limitazioni religiose, visioni del mondo pessimistiche e convinzioni imprigionanti ora tendono a essere messe in discussione. Concediti una vita più libera.

CANCRO

La tua connessione con gruppi e amicizie ora tende a essere un fattore di rilascio per paure emotive e traumi. Il contatto con persone e idee nuove permette di rompere con rigidità emotive, affettive e/o sessuali. Sii aperto all’ascolto delle persone, delle nuove idee e di tutto ciò che è diverso da ciò a cui sei abituato. Matura le tue emozioni e consenti la trasformazione.

LEONE

La tua ricerca di originalità e indipendenza nella tua carriera e come autorità nella tua vita è alta e questo ti motiva a rompere con schemi di relazione rigidi. Ti incoraggia anche a essere più te stesso pubblicamente, indipendentemente dalla visione limitata delle persone. Osa essere autentico là fuori. Concentrati maggiormente sul tuo lavoro e sul tuo percorso nel mondo e meno sul compiacere gli altri.

VERGINE

Nuove visioni del mondo e ampie possibilità ti sfidano a lasciare andare ciò che è già stabilito e cercare nuove possibilità per agire nel mondo, rompendo con routine rigide e stagnanti. Il tuo lato più selvaggio, istintivo e ottimista porta questo impulso rinnovatore al tuo rapporto con il mondo materiale. Osa lasciare la rigidità con il lavoro, la salute e la cura materiale, permettendo al respiro rinnovatore che ti arriva.

BILANCIA

Le tue emozioni più profonde vengono mobilitate intensamente da Urano e ora il modo in cui ti esprimi è messo in discussione da questo approfondimento. È possibile che tu abbia bisogno di abbracciare più intensità e sensibilità nella tua espressione, andando oltre il piacevole e socievole. La disconnessione con le emozioni può rendere difficile esprimere chi sei veramente. Osa esprimerti attraverso il bias di profondità.

SCORPIONE

Sei chiamato adesso ad uscire dal limite e dalla paura di donarti emotivamente, concedendoti relazioni innovative e diverse da quelle che hai già vissuto. Se hai una relazione, cerca di essere onesto con l’altro e rinnova tutto ciò di cui hai bisogno. L’altro può accedervi nella tua sensibilità, se lo permetti. Non essere rigido riguardo al passato o agli atteggiamenti emotivi, ma concediti la flessibilità di relazionarti e vedere attraverso gli occhi degli altri.

SAGITTARIO

La tua vita materiale è stata rinnovata e cambiata dall’azione di Urano e ora sei chiamato a lasciare andare le idee rigide e vivere una vita più pratica e le sue esigenze. La pratica non sempre corrisponde alla teoria. Consenti a te stesso di agire concretamente. Punti di vista alternativi sul lavoro. Risultati pratici e audaci possono aiutarti a uscire dagli eccessi mentali.

CAPRICORNO

La tua creatività richiede espressione, la tua spontaneità, il senso dell’avventura, l’esperienza dei romanzi, l’arte e l’espressività. Tutto ciò mette in discussione un senso di presunto ordine e falsa sicurezza. Non è il momento della rigidità, ma di concedersi più spontaneità. La creatività aiuterà con la questione finanziaria, che non dovrebbe essere rigida, ma aperta alle possibilità.

ACQUARIO

I cambiamenti emotivi, familiari, domestici o di progetti personali sono in aumento a causa dell’azione di Urano. Tutto questo ti interroga se non sei stato rigido, testardo o inflessibile nella tua azione e visione del mondo. I tuoi due pianeti dominanti in un aspetto impegnativo ti portano fuori dalla tua zona di comfort, portando notizie. Osa agire per conto di te stesso dalla vera connessione con i tuoi sentimenti.

PESCI

Sono avvenuti cambiamenti nelle tue idee e ora questo ti incoraggia a lasciar andare le paure e le insicurezze emotive. Un aspetto più fresco, leggero e razionale ti aiuterà a non dare proporzioni assurde a questioni emotive, psicologiche o spirituali. Matura la tua sensibilità con la razionalità. Cerca studi e idee che ti aiutino a rompere con tabù e paure infondate.