Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 18 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE



Venere nel tuo segno (solare o ascendente) ti rende connesso ai tuoi stessi valori e disposto a relazionarti con più libertà, slancio e indipendenza. Tuttavia, Plutone vi ricorda che anche alcuni limiti e impegni devono essere rispettati. Se ci sono conflitti tra i tuoi valori personali e le tue prestazioni professionali, prova a rivalutare cosa dovrebbe cambiare in quest’ultimo.

TORO



Per quanto il tuo lato romantico sia intenso durante questo periodo, dovrai rivalutare l’amore attraverso la lente dei tuoi obiettivi, principi e obiettivi. Chiediti onestamente se le relazioni nella tua vita si aggiungono a te e sono allineate con il tuo scopo e i cambiamenti che prevedi per il futuro. Cerca di rafforzarti per riadattare i modelli emotivi di relazione.

GEMELLI



I rapporti, soprattutto di amicizia e con i gruppi, sono intensi e liberi. Tuttavia, c’è una domanda che viene dalle tue emozioni profonde. La libertà non è sinonimo di intrusione o abuso. Questo momento ti chiede di connetterti con te stesso in modo da poter ottenere risultati migliori nelle relazioni. Fidati del tuo istinto quando ti relazioni.

CANCRO



Il senso di impegno nelle relazioni è alto per te, ma non dovresti negare i cambiamenti che devono avvenire. Relazionarsi solo per mantenere lo status quo o per “essere sempre così” non sono giustificazioni. Affronta con maturità e affronta ciò che deve essere lucidato nelle relazioni. Cerca di comprendere le tue emozioni e le tue motivazioni profonde.

LEONE



Il tuo bisogno di libertà e crescita insieme è alto nelle relazioni ora. Tuttavia, non bisogna dimenticare il pragmatismo, i limiti e la prudenza. Non tutto è sempre una festa e alcuni aspetti più realistici delle relazioni richiedono attenzione. Cerca flessibilità e razionalità per trovare più leggerezza e discernimento in questo settore.

VERGINE



Le relazioni amorose ti hanno chiesto un approfondimento emotivo. Ti viene anche chiesto di dare di più di te stesso e di condividere. Tuttavia, non devi dimenticare il tuo potere personale. È possibile condividere e rimanere fedeli a se stessi. Cerca di ricreare i modelli di relazione nella tua vita. Amare non significa compiacere o essere servili, ma essere pienamente coinvolti nella relazione.

BILANCIA



Il tuo bisogno di compagnia, relazioni amorose e vita sociale è accresciuto dalla posizione di Venere, il tuo sovrano. Tuttavia, sei sfidato a rivedere aspetti di questo dalla profondità emotiva di te stesso. Non ignorare ciò che ritieni piacevole agli occhi dell’altro. Abbi il coraggio di esporre ciò che senti con maturità e realismo.

SCORPIONE



L’amore assume in questo momento un tono più materiale, corporeo e realistico. Tuttavia, siete invitati a essere più flessibili, adattabili ea rompere gli schemi in questo senso. Cerca l’amore con manifestazione affettiva, ma anche con leggerezza. Anche i rapporti di lavoro richiedono trasformazione. Coraggio di comunicare onestamente i tuoi desideri e le tue esigenze.

SAGITTARIO



Sei in una fase in cui sei chiamato a vivere l’amore in modo creativo, leggero e divertente. Tuttavia, dovresti considerare questioni pratiche e i tuoi valori personali. Tendi già ad essere naturalmente estroverso, ma devi essere consapevole del lato pratico. Una piccola dimostrazione pratica di amore, cura e affetto farà molto.

CAPRICORNO

Sei stato chiamato a dare valore alla famiglia, alle tue emozioni e alla cura degli altri. Tuttavia, le profonde trasformazioni causate da Plutone nel tuo segno (solare o ascendente) ti ricordano di possedere te stesso e di stabilire i tuoi limiti. Il fatto che la relazione sia familiare non significa che possa essere violenta. Cerca di amare entro i tuoi limiti.

ACQUARIO



Venere ti ha istigato a mantenere relazioni armoniose, a cercare l’empatia. Tuttavia, non dovresti ignorare i tuoi sentimenti. Problemi subconsci profondi vengono a chiedersi se ti manca una posizione. Tendi a pensare al benessere di tutti gli altri, ma devi concentrarti anche sul tuo. Sii sincero nel comunicare con i tuoi cari.

PESCI



Questo periodo ti chiede di rimanere fedele ai tuoi stessi valori e di relazionarti in modo pragmatico. L’amicizia o le relazioni sociali possono essere impegnative in questo senso e richiedono più calma e concentrazione su se stessi. Cerca risposte dentro di te e meno fuori. Vivi secondo le tue reali esigenze.