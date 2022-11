Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 23 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



L’amore acquista arie più universali per te. Sperimentare la carità, l’amore divino e sublime sarà importante in questo periodo. Potrebbe essere necessario rivalutare alcune collaborazioni e relazioni durante questo periodo. Ricorda di non idealizzare un altro o sopravvalutare la tua vita finanziaria. Avrai più valori spirituali e universali e questo sarà molto vantaggioso.

TORO



Venere, il tuo reggente, entra in Pesci, aumentando la tua empatia, amore e donazione. Ciò sarà particolarmente vero nell’area dell’amicizia e dei gruppi. Cerca di vivere il piacere della compagnia di amici e gruppi, dando il massimo in questo ambito. Valorizzare e contribuire ai movimenti collettivi sarà importante e ti darà un senso di scopo. Amore leggero e liberatorio.

GEMELLI



Questo è un periodo eccellente per migliorare la tua carriera, mostrare il tuo valore professionale al mondo e attrarre buone possibilità. Crescono le collaborazioni professionali. Il tuo senso di autorità arriverà con un’atmosfera più empatica, diplomatica e di ascolto. Cerca di lasciare che le tue vie fluiscano nel mondo senza essere troppo controllante.

CANCRO



Il tuo amore per la libertà e l’espansione è alto in questo periodo. Cercherà il piacere di nuove scoperte. Anche l’amore acquista questo tono avventuroso e ottimista. Il tuo amore per la fede e ciò in cui credi è alto. Espansione di relazioni, finanze e interattività, ma attenzione agli eccessi. Amore per alti ideali e filosofie di vita.

LEONE



Il tuo bisogno di scambio affettivo e sessuale è alto in questo periodo. Abbandonati di più al piacere della comunione. Energia sessuale intensa ma fluida. Anche la questione dei beni condivisi è alta, essendo un buon momento per vincere insieme. Approfondimento in questioni emotive in amore e anche sessuali.

VERGINE



Venere ti mobilita ora nella sensibilità del contatto umano. Sarai più ricettivo verso l’altro, accogliente e ti sentirai empatico. Cerca di impegnarti di più nell’impegno con l’altro, avendo uno sguardo più caritatevole e accogliente. Collaborazioni fluide in aumento in questo periodo. Vivete l’amore senza critiche eccessive, ma accogliendo e accettando in giusta misura.

BILANCIA



Venere, la tua reggente, ti rende più fluido e affettivo. Ciò vale soprattutto nel settore del lavoro, della salute e dei servizi. Ti dedicherai di più all’adempimento amorevole dei tuoi obblighi. Cerca il piacere nella tua routine e nel tuo lavoro. Maggiore empatia nel rapporto con colleghi e fornitori di servizi. Più piacere per la salute, ma attenzione all’autoindulgenza.

SCORPIONE



Questo sarà un periodo favorevole al piacere di essere quello che sei. Cerca di valorizzarti, prenditi cura del tuo aspetto, trattati come un essere molto amato. La sua espressione femminile acquista forza. L’esperienza dei romanzi e della passione sarà più fluida. Ottimo rapporto anche con i bambini. Piacere con coscienza. Impegno per l’espressione della sua essenza.

SAGITTARIO



Questo periodo ti porta ad apprezzare maggiormente la casa, le radici, il passato e il tuo spazio personale. Cerca di portare la conciliazione e la pace nella tua casa. Anche il bisogno di condividere affetto è alto. Buon periodo per riarredare la casa, portare più armonia e bellezza nel tuo spazio personale. Emozioni personali condivise con chi ti è più vicino e alta consegna affettiva.

CAPRICORNO



Questo periodo ti chiede più pace ed equilibrio a livello mentale. Cerca di avere una visione del mondo più conciliante, altruista e altruista. Motiva le collaborazioni e la pace attraverso i doni della comunicazione. Guarda la bellezza e l’amore, perché sono tutti intorno a te. Le conversazioni divertenti e rilassate torneranno utili. La comunicazione tende alla diplomazia quanto l’affettività.

ACQUARIO



Questo è un momento eccellente per vivere il tuo senso di autostima con resa e amore. Cerca di provare il piacere del mondo materiale, se ti concedi il tuo tempo. Momento di rigenerazione. Molto favorevole anche a fare soldi, poiché il tuo magnetismo materiale è forte. I valori materiali e spirituali devono essere goduti.

PESCI



Venere nel tuo segno (solare o nascente) ti porta più amore, seduzione, ispirazione e bellezza per la vita. Il tuo lato piacevole e femminile richiede espressione ora. Sarai più disposto ad amare, ad abbandonarti alla vita e alle persone. Ti apprezzerai anche di più. Vibra piacere, valore e amore. Cerca l’espressione femminile e piacevole di te stesso.