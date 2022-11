Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 29 novembre 2022, le previsioni

ARIETE

Questo periodo ti porta grande devozione e impegno verso i gruppi e le cause per le quali difendi. Sarà come un “matrimonio” per tali casi. Cerca di dedicarti a ciò in cui credi, anche dietro le quinte. L’impegno per il progresso e il benessere collettivo aumenterà.

TORO

Il tuo senso di impegno e devozione per la tua carriera sarà molto alto durante questo periodo. Sarai “sposato” con i tuoi impegni e progressi professionali. Può anche mostrare impegno per la maternità, ma nel tono alternativo e progressivo del segno dell’Acquario. Cerca di dedicarti al progresso del tuo lavoro e agli impegni presi.

GEMELLI

In questo periodo sarai molto più impegnato con la tua fede, convinzioni, obiettivi di vita, viaggi o studi superiori. Cerca di dedicarti a ciò che ritieni sia il migliore. Sarai “sposato” con i tuoi ideali e la visione del tuo sé divino. Cerca di lavorare per il miglioramento della vita di tutti e sii fedele ai suoi principi.

CANCRO

Ora ci sarà un grande senso di impegno per comprendere e vivere questioni profonde, sessuali, affettive e condivise. Il tuo bisogno di resa sarà grande, ma anche all’interno del tono aperto, libero e obiettivo del segno dell’Acquario. Cerca di rivedere i problemi di gelosia, invidia o qualsiasi altro che deve essere risolto in questo momento favorevole.

LEONE

Il tuo senso di collaborazione acquista molta forza in questo momento. Potrebbe anche indicare il matrimonio o la necessità di approfondire una relazione. In ogni caso, il tuo impegno sociale e di partenariato sarà alto. Sarai più in grado di metterti insieme agli altri e di essere un buon compagno. Cerca di avere la razionalità dell’Acquario per creare buone collaborazioni.

VERGINE

Questo periodo ti porta grande impegno e dedizione al lavoro, a fare qualcosa di utile e anche in relazione alla tua salute e al tuo corpo fisico. Sarai “sposato” con tali risoluzioni e obiettivi. Cerca di portare il tuo punto di vista unico nel campo del lavoro, ma essendo un partner e aggiungendo sforzi congiunti. Anche la devozione ai miglioramenti della dieta e della salute è in aumento.

BILANCIA

Ora ci sarà un grande impegno da parte tua per essere fedele a te stesso e alla tua espressione creativa. Sarai più in grado di rimanere sul tuo asse, cercando risoluzioni ed espressioni vere. Impegno anche a vivere il tuo lato più avventuroso, romantico e sensuale. Cerca di esprimere il meglio del tuo lato creativo.

SCORPIONE

Questo periodo ti porta grande lealtà e impegno nelle questioni personali, emotive e familiari. Sarai più disposto a stare a casa e ad essere un buon compagno per tutti. Fidanzamento anche nel caso abbiate intenzione di cambiare domicilio. Cerca di essere fedele a ciò che senti, affrontando i tuoi problemi interni a testa alta e razionalmente.

SAGITTARIO

Ora ci sarà maggiore impegno e devozione da parte tua verso lo studio, la comunicazione e la ricerca di informazioni. La tua mente cercherà più innovazione e diversità, ma senza perdere la concentrazione. La tua comunicazione può acquisire arie più indirette e sottili. Cerca anche di impegnarti ad aiutare coloro che ti circondano e nelle tue immediate vicinanze.

CAPRICORNO

Il tuo senso di devozione e impegno ora si applicherà molto nelle aree finanziarie, materiali e di valore, talenti e risorse. Cerca di impegnarti per obiettivi, miglioramenti e progressi in questo settore della vita. Gli sforzi congiunti seri tendono a dare i loro frutti. Ricorda anche che questo periodo ti mette alla prova nella tua fedeltà ai tuoi principi e valori.

ACQUARIO

Giunone entra nel tuo segno (solare o nascente), aumentando il tuo senso di devozione e impegno verso te stesso. Anche la tua sensibilità viene toccata, portandoti ad essere più un partner e disposto a stare insieme. Può anche andare dietro le quinte quando necessario. Ricorda, tuttavia, di trattarti con più amore e cura.

PESCI

Ora ci sarà un maggiore senso di devozione e impegno nei regni emotivo, subconscio e spirituale. Cerca di impegnarti di più nella comprensione dei tuoi processi psichici, psicologici e sottili, ma sempre nel tono oggettivo del segno dell’Acquario. Collaborazioni spirituali rafforzate. Cerca la devozione per la sensazione di essere più grande e più ampio di quanto sembri.