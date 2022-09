Oroscopo Branko mese di ottobre 2022, previsioni per Acquario e Pesci

Oroscopo Branko mese di ottobre Acquario

Grazie alla simpatia e alla fiducia in se stessi che Urano e Giove daranno loro nella casa delle risorse personali in Acquario, saranno in grado di connettersi con molte persone e stabilire una comunicazione profonda, che farà loro molto bene. Di fronte a qualsiasi conflitto, ricorda che la prima settimana del mese sarà la più ottimale per raggiungere accordi, così come per iniziare una relazione d’amore con serie possibilità di durare nel tempo. Anche gli sposi e gli innamorati saranno fortunati: un dialogo fluido li unirà sempre di più. Inoltre, pianificheranno e realizzeranno piacevoli viaggi, sia di lavoro che di piacere. La forza di Urano e Giove dalla casa del suddetto denaro in buon aspetto con la casa del lavoro in un rapporto di dipendenza favorirà tutti i lavoratori del segno. Naturalmente, dovranno occuparsi della concorrenza con gli altri. Fatti gli affari tuoi e il maltempo passerà, vedrai il tuo reddito crescere quasi senza sforzo. Allo stesso modo, ci saranno vantaggi per coloro che lavorano in partnership. Certo, tutti dovranno prendersi cura dei propri risparmi ed evitare società rischiose, dal momento che Giove e Urano non sono buoni consiglieri in tal senso. Anche se questo sarà un mese sereno in tutte le aree, è molto probabile che siano inclini a soffrire di un problema nervoso. Per questo sarà molto importante sfruttare il periodo per lavorare su se stessi, rilassarsi e praticare qualche sport non agonistico. Allo stesso modo, meditare, ascoltare musica soft e stare il più possibile all’aria aperta, oltre a seguire una dieta sana, li renderà sicuri in quest’area. Inoltre, il tuo apparato digerente e, soprattutto, il tuo stomaco, ti ringrazieranno. occuparsi

Oroscopo Branko mese di ottobre Pesci

Allarme rosso! Gli sposi e innamorati del segno del Pesce vivranno momenti di grande crisi con i loro partner. Sebbene Venere e Marte faranno una buona apparizione nel segno, la retrogradazione di Venere dal 9 ottobre rovinerà le speranze di conciliazione che si stavano preparando. Allo stesso modo, sentiranno frenati i loro desideri più intimi, a causa dell’incidenza negativa di Saturno. I single, invece, avranno più fortuna, poiché non sarà difficile per loro trovare la persona che cercano: compariranno nel corso di un viaggio o in luoghi di alto studio, e ne rimarranno affascinati . Successi: i Pesci che lavorano in una relazione di dipendenza prospereranno al lavoro durante questo mese. Saranno riconosciuti per la loro grande capacità creativa e per i loro meriti sul lavoro, per i quali riceveranno in regalo promozioni e aumenti di stipendio. I liberi professionisti che lavorano da soli, se sfruttano la loro grande capacità percettiva di anticipare le circostanze, avranno molte opportunità per avanzare e avere successo. Chi lavora in collaborazione con altri raggiungerà accordi vantaggiosi, ma non sarà facile. Siate pazienti e sappiate aspettare, questo aiuterà a chiarire le differenze. La grande tensione a cui saranno esposti in diversi ambiti della vita irriterà il loro carattere e altererà le loro emozioni. Questa situazione, insieme all’eccesso di sensibilità che li riguarderà in questo periodo, gli darà un mese per prendersi cura di sé e prendere le misure preventive necessarie. Il contatto con l’acqua li aiuterà a rilasciare la tensione. Un consiglio: prolungare la doccia oi bagni ad immersione; Agiranno come una terapia sedativa. Un altro aiuto saranno le gemme: andare da terapisti specializzati ed esporsi alla loro elevata vibrazione positiva li caricherà di energia, pur purificandoli.