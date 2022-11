Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 28 novembre 2022, le previsioni

Ariete

È una settimana che inizia con molto lavoro, quindi devi organizzare e pianificare ogni passo che devi fare per realizzare tutto ciò che proponi. In amore, le cose andranno molto bene tra il tuo partner e la tua famiglia, quindi goditi i bei momenti.

Toro

L’ambiente di lavoro è molto buono, che dovresti sfruttare in modo che come squadra risolvano alcuni ritardi negli affari e avanzino economicamente. In amore, lascia andare i problemi con la famiglia. Cerca modi per raggiungere accordi per l’armonia e il benessere di tutti.

Gemelli

Lascia gli impulsi perché con quello non otterrai nulla, al contrario pensa molto bene ogni passo che farai per raggiungere il tuo obiettivo a livello professionale. In amore, non lasciare che le preoccupazioni al lavoro influenzino la tua relazione. Godetevi quando siete insieme, è lo spazio di entrambi.

Cancro

Le cose saranno difficili sul lavoro, quindi devi avere la forza d’animo per affrontare i problemi e trovare una soluzione. In amore, devi uscire dalla routine e accettare più inviti. Quella persona speciale è più vicina di quanto immagini.

Leone

Hai molti dubbi sulla posizione che ti stanno offrendo. Smetti di preoccuparti e accetta che sei la dimensione della sfida che ti viene data. In amore, gli amici saranno il tuo sostegno, quindi cercali per superare questi momenti difficili. È solo una fase che passerà.

Vergine

Gli affari avanzano e con loro la tua economia, stai uscendo da quella brutta serie che hai avuto per alcune settimane. Cogli l’occasione per risparmiare. In amore, la tua famiglia ha bisogno del tuo sostegno urgente a causa di una situazione molto difficile che stanno attraversando. Tu sei l’unica persona che può aiutarli.

Bilancia

Dovresti sederti a parlare con i tuoi superiori del futuro dell’azienda perché alcune cose non stanno andando come previsto. In amore, è una settimana di molti conflitti con il tuo partner, di confusione e devi chiarire i tuoi sentimenti.

Scorpione

Pensa molto attentamente ai movimenti che darai perché il successo o il fallimento dei progetti che hai nelle tue mani dipende da questo. In amore, devi rilassarti e trovare un modo per risolvere quella situazione che fa vacillare la tua relazione.

Sagittario

Se quella direzione che stai prendendo non funziona per il business, cambia la tua strategia per far scorrere tutto. Non rimanere bloccato. In amore, avrai una riunione con qualcuno di molto speciale, cogli l’occasione per dirgli quanto lo ringrazi per il suo sostegno.

Capricorno

Hai i tuoi obiettivi molto ben pianificati per raggiungere quell’ascesa che brami, perché sforzati e vai avanti in modo che arrivi presto. In amore, misura le tue parole con il tuo partner perché può prenderla molto male e rompere la relazione.

Acquario

Hai già risolto molte difficoltà che ti avevano angosciato. Ora è il momento di applicare tutte quelle strategie che hai messo insieme per realizzare i progetti. È ora. In amore, rimuovi da te i pensieri di nostalgia che rovinano il tuo presente. La persona che vuoi per te stesso sta per arrivare.

Pesci

Stai crescendo vertiginosamente negli affari e questo ti ha molto eccitato, ma fai attenzione a ciò che firmi e a ciò che accetti perché la caduta può essere clamorosa. In amore, non lasciarti trasportare dalle emozioni, oggi devi riflettere prima di agire. Aiuta la tua famiglia che è nel bisogno.