Oroscopo Paolo Fox domani 11 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre Leone

Pensa bene a quello che fai e alle decisioni che prendi, gli impulsi e le emozioni ti dominano e in genere sono loro che finiscono per portarti alla vittoria, però oggi dovresti agire con più freddezza, dare più importanza alla razionalità, pensare le cose attraverso prima di realizzarli. Ci sono pericoli nascosti che devi scoprire.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre Vergine

Quando vuoi sai essere molto diplomatico, affascinante e con un grande dono per le persone. E proprio oggi ti fa comodo essere così perché intorno a te ci sarà molta tensione e se non agisci in modo intelligente corri il rischio di avere una giornata molto tesa e anche di sbagliare. Devi mettere la calma dove altri mettono la guerra.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre Bilancia

Oggi più che mai è conveniente per te fare i tuoi affari, dimenticare le tensioni e le turbolenze che ti circondano e concentrarti sui tuoi obiettivi e obiettivi, perché in fondo cercano di toglierti dai capelli o di innervosirti tanto che le cose ti vanno male Ma non devi cadere nella trappola e non devi affrontarli o provocarli.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre Scorpione

Vi trovate in un momento di successo e realizzazione in campo professionale ed economico, o almeno abbastanza favorevole ad esso. È un buon momento per te, soprattutto grazie agli influssi del Sole e di Venere, quindi devi approfittarne, è tempo di combattere e seminare perché raccoglierai ancora più frutti di quanto ti aspetti.