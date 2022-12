Oroscopo Paolo Fox domani 17 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: Sii coerente quando agisci. Se dici una cosa e ne fai un’altra, l’unica cosa che otterrai è che perderanno il rispetto per te. Amore: cerca di impegnarti di più nella tua relazione. È ora che inizi a comportarti come l’adulto che sei.Ricchezza: sei dotato della capacità economica di vedere gli aspetti positivi e negativi delle proposte, ma ti manca la volontà.Benessere: i problemi ti affliggono e questo si riflette nel tuo umore. Cerca di non preoccuparti troppo di tutto o finirai per stressarti.