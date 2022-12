Oroscopo Paolo Fox domani 20 dicembre 2022: gli astri al top Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre Sagittario

Sagittario , devi essere consapevole delle informazioni che ricevi sulla tua economia e agire. Fai attenzione e non prendere decisioni sbagliate sul lavoro a causa dello stress. Innamorato, se stai cercando un partner, potresti trovare qualcuno simile a te in questi giorni. Potrebbe esserci tensione tra i tuoi amici ed è nel tuo interesse stare da parte. Prenditi cura della tua dieta e mangia frutta per migliorare la tua salute, recupererai la tua energia. Divertiti con passione, senza restrizioni. Anche se non motivi la guerra, ultimamente c’è sempre la guerra fredda al tuo fianco. La tua migliore opzione sarà quella di non intervenire. Lascia che gli altri facciano, comandino e dicano. Goditi gli eventi e vedi il lato positivo di tutto e di tutti.

PAROLA SACRA: Generosità

NUMERI FORTUNATI: 30, 9, 27

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre Capricorno

Capricorno , avrai persone importanti che guardano con interesse la tua evoluzione sul lavoro. Qualcosa accadrà nell’economia che ti darà più sicurezza per il futuro. Avrete buone notizie in campo sentimentale, l’amore rallegrerà la vostra giornata. Puoi ottenere di più dal tuo fascino se segui il tuo intuito oggi. Stai bene e vuoi conquistare il mondo, inoltre avrai salute ed energia per tutto. Convinciti della verità e, soprattutto, accettala. Guarda la vita attraverso gli occhi dell’amore e troverai la bellezza in tutto ciò che ti circonda. Rompere con il passato. Non cercare rifugio in essa, poiché non ti serve. Vivi nel momento presente. Ciò che non funzionava prima non funzionerà ora.

PAROLA SACRA: Verità

NUMERI FORTUNATI: 28, 13, 1

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre Acquario

L’economia sarà molto migliore per te di quanto pensassi, Acquario , continua a gestirla. Potresti apportare un cambiamento positivo al lavoro, ma fai la tua parte. Oggi è un giorno per prendere l’iniziativa con quella persona che ti interessa. Le tue relazioni amorose saranno favorevolmente influenzate dalle stelle. Sei in discreta salute, fai comunque attenzione agli eccessi. Ti sarà difficile mantenere la calma, ma sai che le discussioni non ti portano da nessuna parte. Non importa dove ti trovi, renderai il posto in cui sei davvero speciale. Nuovi e migliori amici entrano nella tua cerchia sociale. I tuoi sensi si espandono. Oggi ti sentirai pieno di passione per tutto ciò che è arte, musica, bellezza o decorazione. Con i tuoi talenti, farai brillare l’angolo più buio.

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre Pesci

Non te la cavi bene con i soldi, Pesci , e in realtà puoi ricavarne di più. Stai organizzando un nuovo sistema di lavoro, stai al passo con esso, sarà fantastico. Sentirai il bisogno di includere alcuni cambiamenti nella tua vita familiare. Innamorato, se non hai un partner, cogli l’occasione per uscire e conoscere nuove persone, sarai bravo. Avrai voglia di iniziare qualcosa di nuovo a beneficio del tuo corpo e della tua salute.Affronta le tue paure in modo da poterle superare. Chiediti cosa ti infastidisce o ti infastidisce davvero e cosa devi fare per migliorare te stesso nella vita. Lascia andare tutto ciò che ti porta fuori dal tuo centro di pace. Allontanati dal trambusto quotidiano e cerca dentro te stesso. Confronta i tuoi pensieri e le tue convinzioni.