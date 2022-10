Oroscopo Paolo Fox domani 21 ottobre 2022: le previsioni mirate Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre Ariete

Cortina, per esempio. In questo periodo è così romantica, intima. Giunti a questo punto dell’anno e dopo aver ottenuto tanto, questo weekend rilassatevi. Trovate una meta turistica, anche al mare, e aspettate tranquilli l’ingresso del Sole in Scorpione, domenica 23, che illumina quel segno amico con… Venere! Al vostro amore, già sotto la protezione di Giove-Marte, Venere darà più dinamismo e conturbante feeling erotico. E non solo passione, aspettate la Luna nuova scorpionica il 25 e avrete la prova che siete imbattibili nel lavoro. Molte spese. INCONTRO SÌ: Siete destinati a cedere allo Scorpione (pure nel lavoro, negli affari). Sottomissione sensuale.

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre Toro

All’orizzonte si intravvedono difficoltà nella coppia, anche per il fatto che i coniugi devono affrontare problemi che riguardano figli, fratelli, genitori, parenti. Modifiche di un progetto professionale o immobiliare adesso sono necessarie per poter vivere più o meno serenamente la stagione dello Scorpione, che inizia domenica 23, con l’opposizione del Sole e di Venere. Questo è già il terzo autunno con Sole quadrato a Saturno e opposto al vostro Urano. Un triangolo delle Bermude, ironizza Nettuno, almeno lui vi tira su quando siete giù. INCONTRO SÌ: La Luna Nuova del 25 cambia il rapporto con Cancro, che diventa più vivo.

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre Cancro

Ecco un altro mese zodiacale costruttivo e appagante. Siete ancora voi ad avere un cielo privo di fastidi e pianeti contrari. Ambiziosi e risoluti, a qualcuno apparite altezzosi, non a noi che conosciamo la vostra indole buona. Con l’inizio dello Scorpione, domenica 23, insieme con Venere nel campo del lavoro, avete immediata ripresa pure nelle finanze, con impensabili favori dalle autorità; Sole e Saturno, Giove e Marte, mezzo zodiaco è dalla vostra parte, impossibile non vincere un Mercurio d’oro… Il 25 Luna nuova. Pure sentimentali? Sì! INCONTRO SÌ: Quando il cielo canta ci si può permettere tutto. Anche di vincere un Gemelli, tale e quale a voi.

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre Gemelli

Miglioramenti! Nessun altro segno aspetta e merita il miglioramento che inizia da domenica 23 grazie al Sole in Scorpione. Non solo nuova energia, anche regali della buona sorte propiziati dalla dea della “piccola fortuna”, Venere, pure lei in quel segno. Affinché non affrettiate inutilmente i tempi, ansiosi di iniziare nuove programmazioni, consigliamo di aspettare la Luna nuova del 25. Ciò che seminate, è destinato a crescere. Affari e carriera. E anche un amore che sboccia timido come una margherita tardiva può riservare sorprese. INCONTRO SÌ: Un segno di terra, solido, come il Toro. Siete facilitati, perché ora è fragile.