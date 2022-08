Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Approfitta del sabato per portare amici lontani, scambiare messaggi affettuosi, rimanere al passo con le novità ed esprimere sentimenti con più emozione. Approfitta della Luna che attraversa il tuo segno per lasciar andare la curiosità, circolare, curare l’immagine e rilassarti. Sarà un buon momento per mettere in ordine la casa. Scarta le cose inutilizzate e fai spazio al nuovo!

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto Cancro