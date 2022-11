Oroscopo Paolo Fox domani 4 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 4 novembre Leone

Non rimpiangere mai di essere quello che sei. Il tuo cuore può essere il più generoso e generoso dello zodiaco, ma molte volte dai tutto e non solo non ti ringraziano ma ricambiano anche il male in bene. Ma in fondo sei un re senza corona e la tua generosità e capacità di perdonare è molto più grande della tua meschinità.

Oroscopo Paolo Fox 4 novembre Vergine

Raggiungi e sii generoso con coloro che ora ti vogliono male e cercano di ferirti, e non solo perché è qualcosa di bello dal punto di vista morale, ma anche perché ti interessa affinché tu possa guadagnare tempo e quindi darglielo in seguito la risposta che davvero meritano. Sarai in grado di importi sui tuoi nemici con grande abilità e brillantezza.

Oroscopo Paolo Fox 4 novembre Bilancia

Ti circondi di amici e sai come ottenere l’affetto e la protezione di molte delle persone intorno a te. A volte per te non è facile, ma è qualcosa che sai fare meglio di chiunque altro, e proprio grazie a questo, oggi riceverai un supporto e un aiuto prezioso grazie ai quali uscirai da un problema o da una minaccia in il tuo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 4 novembre Scorpione

Non riposarti sugli allori, almeno eccessivamente, perché qualcun altro può portarti via ciò per cui hai lavorato così duramente. Il Sole è nel tuo segno, sei in un buon momento e i successi ti sorrideranno, ma non dimenticare che hai molti nemici, anche se non ti affrontano quasi mai. Difendi ciò che è tuo.