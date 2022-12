Oroscopo Paolo Fox domani 7 dicembre 2022: lo zodiaco al top Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 dicembre Leone

Leo , puoi rendere il tuo lavoro un posto più tranquillo, ma devi fare la tua parte. Presto riceverai una buona ricompensa per i tuoi sforzi, continua così. Innamorato, sarai dotato di un magnetismo speciale e molte persone si avvicineranno a te, sarai popolare. Non sforzarti troppo se noti che la tua energia viene a mancare, controlla te stesso. Hai una buona salute e anche molta energia, farai più cose contemporaneamente, non vorrai fermarti. Puoi aspettarti di essere volatile oggi, Leone! Nessuno oserà contraddirti o insinuare che hai preso le tue idee da altri. Hai il potenziale per arrabbiarti davvero. Piuttosto che dire cose di cui potresti pentirti in seguito, scrivi i tuoi pensieri. E se senti il ​​bisogno di fare un discorso, fallo pubblicamente.

Oroscopo Paolo Fox 7 dicembre Vergine

Avrai cambiamenti sul lavoro che ti avvantaggeranno, Vergine , non diffidare di loro. Non perdere un’occasione importante, o più tardi lo sentirai. Scoprirai cose nuove e interessanti su qualcuno che ti interessa amare. Sarai in grado di rilassarti e liberarti come vuoi, uscendo con i tuoi amici oggi. Il tuo stato fisico non sarà un problema, ma non smettere di prenderti cura di te stesso, sarà l’unico modo per evitare di avere problemi di salute. Non esitare a parlare per ciò che è giusto, Vergine, anche se ciò significa confrontarsi con qualcuno con potere. Così sia. La minima ingiustizia non può essere tollerata. Quando esprimi la tua opinione, come ti senti obbligato a fare, ti fai rispettare dagli altri. È passato molto tempo e ti fa un’enorme quantità di bene!

Oroscopo Paolo Fox 7 dicembre Bilancia

Potrebbero attirare la tua attenzione in qualche modo, Bilancia , stai un po’ attento. Oggi diventerai un leader al lavoro e questo ti piace molto. Innamorato, dirai a qualcuno quello che pensi e ti sentirai benissimo con te stesso. I tuoi amici sapranno che possono fidarsi di te, stai dimostrando molto. Ti sentirai equilibrato, sano e anche di ottimo umore, divertiti. Bilancia, nessuno ti ha mai accusato di essere eccessivamente diplomatico. Infatti, dal momento che non hai scrupoli a dire quello che pensi, la tua bocca ti mette regolarmente nei guai. È vero che le tue esplosioni verbali spesso alleviano la tensione in situazioni difficili, ma ci sono momenti in cui le parole gentili sono un modo più efficace per farsi valere. Perché non provarlo?

Oroscopo Paolo Fox 7 dicembre Scorpione

Dovrai lavorare sodo, Scorpione , ma ne varrà la pena, avrai il tuo compenso. Fai attenzione ai pettegolezzi sul lavoro, meglio starne fuori. Innamorato, sarai molto fortunato se esci, puoi incontrare qualcuno di importante. L’eccessiva sicurezza data a un amico può fargli abusare di te, non permetterlo. Non sei molto incoraggiato ad uscire con gli amici, cerca di riposare come dovresti e ripristina la tua buona salute. C’è qualche probabilità che ti irriterai con qualcuno vicino a te oggi, Scorpione. Chi pensano di essere, comunque? Che insulto mettere in scena un atto del genere, soprattutto considerando da quanto tempo vi conoscete. Qualunque cosa tu combatta, al centro c’è la tua frustrazione e la preoccupazione che la tua amicizia possa finire. Cerca di non reagire in modo eccessivo. Esprimiti con dolcezza.