Oroscopo Paolo Fox settimana dal 1 all’8 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Il pianeta che vi porta nel 2023 è Giove, non potete lamentarvi. L’anno vecchio chiude con stomaco in disordine, ma cuore pieno d’amore. Notte di Capodanno incredibile: potrebbe succedere, a voi single, di trovare un amore che resterà. Dove sarete la mattina del 3, quando pure Venere torna amica, nel campo grandi incontri, importanti per lavoro, affari, viaggi? Cielo per il successo, per ampliare l’attività. Il percorso iniziato il 1° gennaio 2022 ha toccato 12 importanti tappe della vita e le avete superate tutte. Ora le stelle dicono: bentornato a casa, Ariete. INCONTRO SÌ: porta a porta, come Vespa, Gemelli reca doni. Vi fidate di un ospite che porta regali?

TORO

U na grande notizia: il 2023 parte con la Luna in Toro, evento di buon auspicio per l’anno che inizia, e il vostro sarà più bello di quello passato. Saturno resta ancora un po’ in Acquario, ma è l’unico aspetto critico. Pure Venere, che il 3 gennaio entra in Acquario, può sembrare fredda per l’amore, ma è garanzia di successo nel lavoro e negli affari. Per dare soddisfazione alla vostra stella preferita, anche protettrice dell’arte, organizzate una gita in qualche città d’arte, possono accadere tante cose davanti a un quadro di Piero Della Francesca… INCONTRO SÌ: silenziosi, lenti voi, siete molto armonici con la Bilancia, esperta anche in frenetici can-can.

GEMELLI

La battaglia che dovrete sostenere con Saturno, nel 2023, sarà piuttosto lunga: attrezzatevi e non correte rischi. Ora non fatevi scappare la Luna primo Quarto in Ariete, congiunta a Giove, che vi aiuta a concludere l’anno con un successo. Professionale, sociale, umano. Avete il coraggio di manifestare le vostre idee, che non saranno capite subito da tutti, ma in seguito verrà dimostrato che avevate ragione. C’è più fortuna di quanto immaginate! Venere il 3 gennaio fa un salto in Acquario, magnifico aspetto con Marte, sempre con voi dallo scorso 20 agosto! INCONTRO SÌ: ora che i Mondiali sono finiti, l’Ariete troverà una sera libera da passare con voi.

CANCRO

Il 3 gennaio Venere esce dal Capricorno, entra in Acquario e si congiunge a Saturno: non è un aspetto clamoroso, ma è una bella cosa per un cuore che chiede amore. Anche la Luna di Capodanno in Toro è di buon auspicio per i prossimi mesi, ma la situazione è in evoluzione, bisogna imparare l’arte della calma. Appoggiatevi alla vostra amica Luna per trascorrere bei momenti con i vostri cari, attaccatevi alle radici, che vi aiutano a ritrovare valori importanti. Accuserete stanchezza fisica, causata dal passato e da nuovi eventi che vi stanno sommergendo. INCONTRO SÌ: trattatelo bene, il Leone. Voi avete Mercurio opposto, lui deve combattere ancora con Saturno.

LEONE

Finale da film: la Luna Primo Quarto è congiunta a Giove, in Ariete, avete davanti territori da conquistare. Il 2023 sarà bellissimo, non importa se all’inizio c’è ancora Saturno, poi Giove in Toro (maggio), pensate solo a Venere per quattro mesi in Leone, tutta l’estate! Siete generosi, magnanimi, liberi. Attenti solo il 1° gennaio con la Luna in Toro: qualche fastidio (gola, ossa), poi il 3 Venere va in Acquario, scontri coniugali nascono ancora e sempre a causa della parentela. Finanze protette da Mercurio in Capricorno, una cassaforte. INCONTRO SÌ: urgono dolcezza, sentimento, musica. Il Pesci è tutto questo.

VERGINE

Siete soli in amore per scelta o per altri motivi, ma se siete single e avete desiderio di amare e di essere amati, nell’ambito delle vostre amicizie farete un primo incontro la notte di San Silvestro, illuminata da Luna, Venere, Giove, Urano. Insomma, le montagne sono alle spalle, guardate avanti, in questo grande mondo c’è un essere speciale che aspetta solo voi. Magnifica resa nel lavoro, affari quasi incredibili considerando la generale scontentezza. Fate ancora di più, prima di marzo, quando l’opposizione di Saturno toccherà a voi… INCONTRO SÌ: facile preda, il Cancro. Da tempo insegue qualcuno che non vuole saperne di lui.

BILANCIA

L’anno si conclude con un doppio Fuoco: la Luna Primo Quarto e Giove in Ariete, opposizione di lusso, ci viene da dire, se non sapessimo l’effetto pesantuccio che producono nel vostro animo… Tuttavia, essere al centro delle polemiche significa che siete persone di successo, l’invidia è inevitabile. Passate l’ultima notte in compagnia di amici veri, in un posto elegante e con 12 chicchi di uva nera da sciogliere in bocca a mezzanotte in punto. Sarete premiati da Venere con una bella emozione il 3. La vostra stella danza nel campo della fortuna INCONTRO SÌ: alla ricerca della bellezza… Guardate che Acquario! Quando è bello, è proprio bello!

SCORPIONE

L’anno si conclude con una splendida congiunzione Luna- Giove in Ariete, ma dopo la mezzanotte la Luna è in Toro, cioè una provocazione sessuale. Il passaggio nel 2023, supponiamo possa avvenire attraverso un letto. Infatti, quando, tra qualche mese, qualcuno vi chiederà qual è stato il giorno più bello, risponderete: «Una notte». Una ferita d’amore, se c’è stata, non brucia più. Un nuovo amore potrebbe nascere anche lontano. Questo è l’anno della riscossa e dell’avventura, ci piace definirlo “alla Johnny Depp”. Moltissimi auguri! INCONTRO SÌ: quello che entusiasma dell’Ariete è la sua voglia di infiammare, di accendere la passione.

SAGITTARIO

Esuberanti, focosi, pellegrini, spesso infedeli… Quanto a infedeltà quest’anno non vi si può rimproverare nulla, siete stati fermi nel recinto, bloccati specie da Marte. È ancora lì, l’astro dell’amore fisico, ma l’anno si conclude con la fase lunare più bella: Primo Quarto in Ariete, casa della fortuna e dell’amore, potenziata da Giove. «Cosa farai l’ultimo giorno dell’anno?», chiede Rod Stewart a Ella Fitzgerald, «Non credo che tu, fra tanti impegni sceglierai me». E invece sì! Durante l’ultimo ballo del 2022, il primo del 2023, voi (ri)troverete l’amore. INCONTRO SÌ: il Leone è un po’ quello del Mago di Oz, se piange significa che è molto felice.

CAPRICORNO

N onostante l’innegabile incertezza generale, voi potete contare sulla protezione delle stelle che vi conducono nel 2023. Anche l’anno che scorre via resterà una pietra miliare nella vostra vita, ma nel nuovo anno avrete insieme Giove nel Toro e il vostro Saturno in edizione speciale dal segno dei Pesci, per non parlare di Venere! Insomma, avrete raccolto il messaggio. Straordinaria la partenza a Capodanno con la Luna e Venere innamorate. Rinnovate le promesse, stabilite la data del matrimonio, pensate a una nascita… INCONTRO SÌ: il Pesci vi guarda con gentile insistenza, ma non dice nulla. Fate voi il primo passo.

ACQUARIO

La notte di Capodanno la Luna forma un aspetto passionale con Marte, mentre Venere bussa alla vostra porta (arriva il 3 gennaio). Ballate, cantate, brindate! La permanenza di Marte in un punto del cielo così intimo ha pure un altro effetto: l’interesse per l’eros è più accentuato. Se siete in coppia partite il 30, con il Primo Quarto in Ariete, per trascorrere un periodo lontano da tutto e tutti. Preferite la montagna (potete permettervi Sankt Moritz, visti gli incassi). La notte di Capodanno brindate sotto un cielo vivace e fortunato, grazie a Giove. INCONTRO SÌ: il Toro ha paura, voi avete paura. Che fare? Meglio averla insieme, no?

PESCI

Dovete fare una scelta precisa: quale occasione migliore del Capodanno? Sarete illuminati da una generosa Venere; il primo gennaio vi accoglie una solida Luna in Toro, le stelle cominciano a prepararvi per il prossimo arrivo, quello di Saturno… Avete tre mesi per sistemare iniziative impostate alla rinfusa, ma tenete conto della grande quantità di stress accumulato per quel Marte in opposizione, da diversi mesi ormai. Ma la vostra vita è un azzurro mare in movimento, come se Nettuno avesse deciso di premiarvi con tante novità allo stesso tempo. INCONTRO SÌ: la cosa più pazza che potrebbe capitare? Un altro Pesci. Praticamente sareste in quattro…