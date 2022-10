Paola Barale: il motivo per cui non ha avuto figli “Avrei voluto…”

Paola Barale per diversi anni è stata al fianco di Raz Degan. I due poi si sono lasciati ma possiamo dire che la loro storia è stata molto amata e ancora oggi in molti sperano che i due possano tornare insieme. Paola ha da sempre amato il mondo della televisione ed è stata sempre sotto i riflettori. Riguardo il suo rapporto con Raz Degan sappiamo che è stata molto passionale ed una delle storie più importanti per la showgirl. Oggi Paola si dichiara felicemente single. Con Raz sembra che ci sia stato un riavvicinamento che ha fatto parecchio discutere tante persone.

Paola Barale, il rapporto con Raz Degan

Paola Barale al settimanale Chi ha parlato della sua vita e della sua storia con Raz Degan. Ha confessato che non le manca l’amore ed ha anche commentato quanto accaduto con Raz, quando lui si trovava sull’Isola in Honduras e lei è andata li per fargli una sorpresa rimanendo per qualche giorno insieme a lui. “La gente ha sognato il nostro incontro ed è un bene, c’è voglia di amore e l’amore muove tutto. Ma tra noi è finita da tempo. Ci sarà un motivo se noi non stiamo più insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto qui”. Paola non ha avuto figli nel corso della sua vita. “Oggi è un argomento chiuso. Forse avrei dovuto pensarci prima. Ma non l’ho coltivato come desiderio. Non ho rimpianti. Oggi dico no in modo fermo e deciso, ma in questa vita di passaggio non si può davvero calcolare nulla…”. Queste le sue parole.